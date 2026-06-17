إنتاج الإمارات النفطي يقفز إلى 5.2 ملايين برميل يومياً 2027

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إجمالي إنتاج دولة الإمارات من النفط بمقدار 730 ألف برميل يومياً، ليبلغ 5.2 ملايين برميل يومياً العام المقبل، لتصبح الدولة واحدة من أكبر المساهمين في نمو الإمدادات خارج تحالف «أوبك+».

وتقدر وكالة الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط الخام نحو 3.6 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري، إضافة إلى 840 ألف برميل يومياً من الغاز الطبيعي والمكثفات.

ويأتي هذا التوقع بعد خروج الإمارات رسمياً من منظمة «أوبك» في الأول من مايو الماضي، في تحول استراتيجي، يمنحها مرونة أكبر بعيداً عن قيود الحصص.

وفي مايو ارتفعت صادرات الإمارات النفطية الإجمالية بمقدار 260 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 3.1 ملايين برميل يومياً.

ورأت الوكالة أن خروج الإمارات من «أوبك» قد يمهد لمزيد من التوسعات الإنتاجية مستقبلاً، إلا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في إعادة الإنتاج والصادرات إلى مستوياتها الطبيعية، ويتسق ذلك مع توجه الدولة لمضاعفة طاقتها التصديرية عبر مسارات تتجاوز مضيق هرمز بحلول عام 2027، ما يعزز موثوقيتها مورداً عالمياً للطاقة.