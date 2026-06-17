38475 مستفيداً من برامج تدريب معهد الإمارات المالي خلال 2025

كشفت بيانات صدرت الأربعاء، عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج التدريب التابعة لمعهد الإمارات المالي بلغ 38475 مستفيداً خلال عام 2025.

وأظهرت بيانات إنجازات المعهد للأعوام 2022-2025 أن خطط التدريب السنوية استحوذت على النصيب الأكبر من المستفيدين خلال العام الماضي بإجمالي 29802 مشارك، تلتها البرامج الخاصة بـ4463 مشاركاً، ثم الشهادات المهنية بـ1258 مشاركاً، ومبادرات تمكين المواطنين بـ501 مشارك، والبرامج التأسيسية في الصرافة بـ392 مشاركاً، والشهادات الدولية من معهد الإمارات المالي بـ113 مشاركاً، وبرامج قادة التكنولوجيا للمستقبل بـ100 مشارك، وبرامج تطوير القادة بـ71 مشاركاً، وذلك إضافة إلى المستفيدين من برنامج إثراء للعام 2024- 2025 والذي وصل إلى 965 مستفيداً، ومبادرة إثراء العين بـ460 مستفيداً.

وأكدت البيانات أن معارض التوظيف «إثراء» استقطبت 1500 باحث عن عمل في 2025، ووفرت أكثر من 830 شاغراً وظيفياً، فيما شهدت النسخة السابعة من المعرض مشاركة 3198 باحثاً عن عمل، وأسفرت أيام التوظيف خلال عام 2025 عن توظيف 135 مرشحاً بنجاح. وفي مجال التوطين، أظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد المستفيدين، حيث ارتفع الإجمالي من 13979 في عام 2022 إلى 14691 في عام 2023، ثم إلى 16514 في عام 2024، وصولاً إلى 17338 مستفيداً في عام 2025.

وسجلت برامج الشهادات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المشاركين من 531 مشاركاً في عام 2022 إلى 1089 مشاركاً في عام 2023، ثم إلى 1385 مشاركاً في عام 2024، وصولاً إلى 2175 مشاركاً في عام 2025.