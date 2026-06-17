دبي تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفضل منظومة للشركات الناشئة

30 مليار دولار القيمة الإجمالية لمنظومات الشركات الناشئة في دبي

3 مليارات دولار قيمة تخارج إجمالية للشركات الناشئة

قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية تمنح دبي تفوقاً نوعياً

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفضل منظومة للشركات الناشئة، وفق مؤشر منظومات الشركات الناشئة 2026 لمؤسسة Startup Genome. وحلت دبي في المرتبة 12 عالمياً بين أفضل 100 منظومة ناشئة للشركات الناشئة على مستوى العالم، وفق المؤشر.

وبلغت القيمة الإجمالية لمنظومتها 30 مليار دولار، مدفوعة بنشاط استثماري كثيف، وأداء قوي في جولات التمويل المبكر (تأمين تمويل المراحل الأولية والفئة أ)، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 554 مليون دولار، والمتوسط الإقليمي البالغ 497 مليون دولار.

كما سجلت دبي قيمة تخارج إجمالية للشركات الناشئة بلغت 3 مليارات دولار، لتنال بذلك المرتبة الأولى خليجياً، والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الكفاءات والمواهب والخبرة. وبذلك تقفز دبي 6 مراتب، مقارنة بالتقرير السابق. وساهم هذا الأداء المتميز لدبي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية وأصول الويب 3، في منح الإمارة تفوقاً نوعياً بمؤشرات كفاءة رأس المال واستدامة التمويل.

وصنف المؤشر نفسه أبوظبي ضمن أفضل 50 منظومة عالمية ناشئة للشركات الناشئة، بعد أن قفزت القيمة الإجمالية لمنظومتها إلى 73.4 مليار دولار. ويعد هذا تقدماً ملحوظاً، مقارنة بمركزها العام الماضي في المرتبة الـ 60. وسجلت قيمة منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي نمواً قياسياً بنسبة 3.057 % في الفترة الممتدة بين يوليو 2023 وديسمبر 2025، مقارنة بالفترة المحصورة بين عامي 2018 و2020.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلت أبوظبي في المرتبة الثانية في مؤشر التجمعات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، وهو المعيار الذي يقيس حجم وكثافة نشاط الشركات الناشئة القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي.

كما حلت العاصمة في المرتبة الرابعة إقليمياً في مؤشر محرك البحث والتطوير، الذي يقيس حركة الأبحاث وبراءات الاختراع، وجاءت رابعة أيضاً في مؤشر الأداء، الذي يقيم القيمة السوقية الناشئة عن جولات التمويل وحالات تخارج الشركات. وفي المقابل، نالت الإمارة المرتبة الخامسة على مستوى المنطقة في مؤشري زخم التمويل وقوة المواهب والكفاءات.

وصنف التقرير أبوظبي ضمن أفضل 15 منظومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر استدامة التمويل، ومؤشر المواهب ميسورة التكلفة، الذي يقيس القدرة على استقطاب وتوظيف المواهب التقنية.

وتعكس المؤشرات والترتيب المتقدم، الجهود الحثيثة التي تبذلها أبوظبي لبناء قاعدة تكنولوجية أوسع للشركات الناشئة، ترتكز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، وتقنيات الجيل الثالث للويب والأصول الرقمية.