«دي بي ورلد» تدخل في مفاوضات لتشغيل محطة في تكساس الأمريكية

تستعد شركة «دي بي ورلد» للعودة إلى سوق الموانئ في الولايات المتحدة بعد قرابة عقدين على خروجها، وذلك من خلال مفاوضات حصرية لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس.

ودخلت الشركة في محادثات حصرية مع هيئة ميناء كوربوس كريستي بشأن توقيع عقد إيجار طويل الأمد، تتولى بموجبه تصميم المحطة الجديدة وإنشاءها وتشغيلها، ضمن مشروع يهدف إلى رفع القدرة التشغيلية للميناء، وتنويع خدماته التجارية.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع قدرات مناولة الحاويات في أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في الولايات المتحدة، ما يضع كوربوس كريستي في موقع يتيح له استقطاب تدفقات تجارية جديدة ودعم النمو الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على قدرات الموانئ في تكساس.

وتتعامل شركة «دي بي ورلد» مع نحو 10 % من حركة الحاويات العالمية سنوياً عبر شبكة، تضم أكثر من 60 ميناء ومحطة حول العالم.

وقال براين إنرايت، الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي وورلد» في الأمريكتين: «يُعد ساحل الخليج الأمريكي أحد أهم الممرات التجارية والاقتصادية في البلاد، ويواصل الطلب على البنية التحتية للموانئ الكفؤة والمرنة نموه. ويوفر ميناء كوربوس كريستي فرصة كبيرة لزيادة طاقة مناولة الحاويات، وتعزيز ترابط سلاسل الإمداد، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات الأمريكية، للوصول إلى الأسواق العالمية.

ونتطلع إلى التعاون مع هيئة الميناء والعمالة المحلية وسائر أصحاب المصلحة لتطوير محطة عالمية المستوى، تدعم خلق الوظائف، وتجذب تدفقات تجارية جديدة، وتولد قيمة اقتصادية مستدامة لجنوب تكساس والاقتصاد الأمريكي».

ويعد ميناء كوربوس كريستي بوابة رئيسية لصادرات الولايات المتحدة من الطاقة والمنتجات الزراعية والصناعية، ويصنف باستمرار بين أكبر موانئ البلاد من حيث إجمالي الحمولة، ومن المتوقع أن يسهم إدخال خدمات مناولة الحاويات في تنويع أنشطة الشحن، وخلق فرص جديدة للشركات في مختلف أنحاء جنوب تكساس.

من جانبه قال كينت بريتون، الرئيس التنفيذي لميناء كوربوس كريستي: «إن استكمال مشروع تطوير قناة الملاحة في كوربوس كريستي خلال يونيو 2025، بدعم كبير من الاستثمارات الاتحادية، مكّن عملاء الميناء من تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق العالمية، كما عزز تنويع البضائع المتداولة. ويُعد الدخول في مفاوضات حصرية مع »دي بي ورلد«خطوة إضافية مهمة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأجل لتوسيع قدرات الميناء، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، وتحفيز الاستثمارات في منطقة كوستال بيند».

وستركز فترة المفاوضات الحصرية على تصميم المحطة وتخطيط طاقتها الاستيعابية وهيكل الاستثمار. وفي حال المضي قدماً بالمشروع، فسيكون أول مشروع تطوير لمحطة حاويات تنفذه «دي بي ورلد» على ساحل الخليج الأمريكي.