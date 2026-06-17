«بيتر هومز»: الرهن العقاري في دبي يحافظ على متانته

أكدت شركة «بيتر هومز» أن سوق الرهن العقاري في دبي حافظ على متانته خلال عام 2026 رغم فترة من التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بأسعار فائدة تنافسية واستقرار أطر التمويل العقاري، في وقت واصلت فيه البنوك تقديم التمويل للمشترين والمستثمرين دون تغييرات جوهرية في نسب التمويل إلى قيمة العقار (LTV).

وأوضحت الشركة أن السوق يشهد طلباً متزايداً على التمويل العقاري منذ بداية العام، مع توجه متنامٍ نحو القروض ذات الفائدة الثابتة التي تبدأ من 3.75% سنوياً، فيما أصبحت البنوك أكثر تركيزاً على جودة المقترضين وتصنيفهم الوظيفي والمالي، بدلاً من تشديد الإقراض بشكل عام.

وأضافت أن المنتجات ذات الفائدة الثابتة باتت الخيار المفضل لدى غالبية المشترين، نظراً إلى أنها توفر قدراً أكبر من اليقين بشأن التكاليف الشهرية، فضلاً عن أن مستوياتها الحالية تقل عن العديد من بدائل الفائدة المتغيرة، ما يمنح المقترضين وفورات فعلية ويحميهم من أي تقلبات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وأشارت «بيتر هومز» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تحافظ على مستويات تمويل مستقرة، مع إمكانية حصول بعض المشترين على تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار وفقاً لطبيعة العقار وملف العميل وسياسات البنك.

ولفتت إلى أن استقرار السوق العقاري في دبي والبيئة التنظيمية الواضحة يعززان ثقة المشترين والمستثمرين، ويدعمان استمرار الطلب على التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.