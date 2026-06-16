ثبات أسعار غالبية السلع الأساسية في يونيو

تحركت الهوامش السعرية لعدد من السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الإمارات نحو الزيادة الطفيفة في نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد مقارنة بالأسعار المسجلة مع نهاية شهر مايو الماضي.

فيما شهدت بعض السلع الأخرى استمرار ثبات هوامشها السعرية عند نفس المستويات الأقل مع ثبات الأسقف الأعلى أو تقلص بعضها وفق اختلاف منافذ البيع.

وأبانت المنصة ثبات الهوامش السعرية في 5 مجموعات رئيسية للأغذية حتى منتصف الشهر الجاري، مقابل تغير الهوامش في 4 مجموعات أخرى.

وطبقاً لأسعار مجموعات السلع، فقد واصل سعر زيت الطعام استقراره عند أسعار تبدأ من 5 دراهم وحتى ما دون 18.7 درهماً للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر.

كما استقر سعر الطحين أيضاً عند أسعار تبدأ من 2.1 درهم حتى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وأيضاً سعر الكيلوغرام من الأرز ليبدأ من 4 دراهم وحتى 16 درهماً باختلاف الأصناف ومنافذ البيع.

كما شهدت أسعار الدجاج ثباتاً، ليبدأ سعر كيلوغرام الدجاج الطازج من 10.7 دراهم وحتى 20.8 درهماً، كما استقرت أسعار البيض عند 0.27 درهم وحتى 0.77 درهم للبيضة الواحدة.

أما على صعيد الزيادات المرصودة، فقد بدأ سعر الكيلوغرام من السكر من 2.5 درهم للكيلوغرام مقارنة بسعر سابق 2.25 درهم مع استقرار السعر الأعلى عند نفس مستواه 5 دراهم، فيما ارتفع السعر الأدنى لأصناف البقوليات ليبدأ سعر الكيلوغرام على صعيدها من سعر 3.8 دراهم مقابل 3 دراهم في نهاية مايو.

كما ارتفع بشكل طفيف وبما لا يتخطى 3 فلوس السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبز الأبيض من 6.14 دراهم إلى سعر يبدأ من 6.17 دراهم، وواصل السقف السعري الأعلى الثبات عند 9.17 دراهم.

فيما تحرك السقف الأعلى لسعر اللتر من الحليب الطازج من 5.62 دراهم إلى 6.08 دراهم، بينما ظل السعر الأدنى عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.75 دراهم، وشهد سعر الكيلوغرام من الزبادي الطازج ارتفاعاً طفيفاً بدوره في مقابل ذلك تراجع السعر الأدنى للكيلوغرام من حليب البودرة ليبدأ 15.56 درهماً مقابل سعر أدنى سابق بلغ 20.79 درهماً.