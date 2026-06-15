25 ألف وظيفة جديدة تدفع الطلب على السكن الفاخر في «دبي المالي العالمي»

يشهد مركز دبي المالي العالمي مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي، تعزز مكانته أحد أهم المحركات الاقتصادية والعقارية في إمارة دبي، مع تسارع خططه للتحول إلى أول مركز مالي في العالم قائم على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعيد تشكيل موقعه ليس فقط كونه مركز أعمال عالمياً، بل أيضاً وجهة سكنية متميزة في قلب المدينة.

ووفقاً لتقرير صادر عن «بيتر هومز Betterhomes» من المتوقع أن تسهم هذه الرؤية الطموحة في إضافة نحو 12.9 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، إلى جانب خلق ما يقارب 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يشكل دفعة قوية للطلب على الوحدات السكنية في المناطق المحيطة بالمركز، خصوصاً في ظل استمرار محدودية المعروض من العقارات الفاخرة، وارتفاع الطلب من شريحة المهنيين ذوي الدخل المرتفع.

ويشير التقرير إلى أن مركز دبي المالي العالمي لم يعد مجرد منطقة أعمال تقليدية، بل تحول إلى محرك طويل الأمد للطلب العقاري، مدفوعاً بمزيج من العوامل، تشمل القرب من مراكز القرار المالي، والبنية التحتية المتطورة، وتكامل الخدمات، ما يعزز جاذبيته للمستأجرين الباحثين عن نمط حياة عملي ومترابط في آن واحد.

وخلال الربع الأول من عام 2026 واصلت السوق السكنية في المنطقة أداءها القوي، مدعومة بمعدلات إشغال مرتفعة وشح في المعروض، إلى جانب استمرار تدفق الكفاءات العالمية، التي تفضل السكن بالقرب من مراكز أعمالها.

ورغم توقعات بزيادة المعروض في مناطق أخرى من دبي فإن المناطق المركزية المتميزة مثل مركز دبي المالي العالمي تتجه نحو مسار مختلف، مع مؤشرات على استقرار الإيجارات وإمكانية تسجيل نمو معتدل خلال الفترة المقبلة.

كما تستفيد المنطقة من مجموعة مزايا تنافسية، أبرزها سهولة التنقل سيراً على الأقدام، والربط المباشر بشبكة مترو دبي، إضافة إلى موقعها القريب من وسط المدينة وشارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا، ما يجعلها خياراً مفضلاً للراغبين في تقليل زمن التنقل والوصول السريع إلى المراكز الحيوية للأعمال والترفيه.

وقال روبرت سيموندز، مدير التأجير في شركة «بيتر هومز»، إن خطة التحول إلى مركز مالي قائم على الذكاء الاصطناعي تضيف بعداً استراتيجياً جديداً للمنطقة، موضحاً أن استقطاب الشركات العالمية وخلق الوظائف وتطوير البنية التحتية ينعكس بشكل مباشر على قوة واستدامة الطلب السكني.

وأضاف أن ما يميز مركز دبي المالي العالمي هو الجمع بين العملية وجودة الحياة، حيث يوفر موقعاً مثالياً بالقرب من بيئة الأعمال، مع مستوى عالٍ من الاتصال بباقي مناطق دبي، إلى جانب نمط حياة أكثر سلاسة وتنظيماً، ما يمنحه أفضلية تنافسية واضحة مقارنة بمناطق أخرى ذات معروض أكبر.

ويعكس هذا التحول، بحسب التقرير، اتجاهاً أوسع في سوق دبي العقاري، حيث لم تعد الجاذبية السكنية تعتمد فقط على الأسعار وحجم المعروض، بل أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بعوامل الاقتصاد المعرفي، وتكامل البنية التحتية، وقدرة المناطق على خلق بيئة متكاملة، تجمع بين العمل والحياة.

وكان مركز دبي المالي العالمي قد أعلن مؤخراً عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب منظومته، بما يشمل الأطر القانونية والتنظيمية والعمليات التشغيلية والبنية التحتية وتطوير المواهب، ليصبح بذلك أول مركز مالي في العالم يُبنى على الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل في جوهره التشغيلي والعمراني.

روبرت سيموندز:

استقطاب الشركات العالمية ينعكس بشكل مباشر على قوة واستدامة الطلب السكني

خطط التحول الذكي تضخ 12.9 مليار درهم في الاقتصاد وتدعم الطلب السكني في قلب دبي