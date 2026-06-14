«سي إن إن»: أبوظبي ترسّخ مكانتها وجهة عالمية للترفيه

تعزز أبوظبي موقعها إحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية العالمية، من خلال توسع استراتيجي طموح، يستهدف ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة الدولية، عبر مشاريع نوعية كبرى، تجمع بين الابتكار التكنولوجي والتجربة الترفيهية والثقافية المتكاملة، ضمن رؤية طويلة المدى لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الإمارة.

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» تمضي دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في تنفيذ مشروع ضخم بقيمة 1.7 مليار دولار لإنشاء النسخة الثانية عالمياً من المجسم الترفيهي «The Sphere»، لتكون أول نسخة خارج الولايات المتحدة والأكبر في المنطقة، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير وجهات ترفيهية غير تقليدية قادرة على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام المشروع في موقع استراتيجي بجزيرة ياس، بين «ياس مول» ومدينة «سي وورلد أبوظبي»، حيث يُنتظر أن يتسع لنحو 20 ألف متفرج، مع اكتماله بحلول عام 2029، ليضيف بعداً جديداً لمنظومة الترفيه في العاصمة.

وسيعتمد «سفير أبوظبي» على أحدث تقنيات العرض المرئي والصوتي في العالم، بما في ذلك شاشات LED داخلية وخارجية عالية الدقة، وأنظمة تفاعلية متطورة، تتيح تجارب غامرة، تستضيف الحفلات الموسيقية العالمية والفعاليات الفنية الكبرى والمؤتمرات الدولية.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى نحو 90 مليار درهم، واستقطاب ما يقارب 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد، مقارنة بـ26.6 مليون زائر خلال العام الماضي، كما تتكامل هذه المشاريع مع توسع ثقافي كبير تشهده منطقة السعديات، التي تقترب من احتضان مؤسسات ثقافية عالمية بارزة، من بينها متحف «جوجنهايم أبوظبي» ومتحف زايد الوطني، إلى جانب «اللوفر أبوظبي».