11.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.3 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 4086 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3111 مبايعة بقيمة 7.4 مليارات درهم، و738 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.5 مليار درهم، كما سُجل 237 معاملة هبة بقيمة 1.2 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 167 مبايعة لأراضٍ، و2797 مبايعة لوحدات سكنية و146 مبايعة لمباني، فيما توزعت صفقات الرهون على : 189 رهناً لأراض، و444 رهون لوحدات سكنية، و105 رهن لمباني.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.3 مليارات درهم نتجت عن 798 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 4 مليار درهم نتجت عن 2313 صفقة.

وحلت منطقة مدينة المطار في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 611 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 426 مليون درهم، وثالثاً منطقة سيح شعيب 3 بـ 348 مليون درهم، ورابعاً منطقة أم سقيم الأولى بـ 328 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة ديرة بـ 305 مليون درهم.

شهد السوق معاملة رهن لقطعة أرض مخصصة لمستشفى في منطقة ند الشبا 3 بقيمة 364 مليون درهم، كما رهنت فيلا قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا 69 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 41 مليون درهم.(دبي ـ مشعل