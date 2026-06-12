«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم حملة ميدانية على 30 مركزاً لإصلاح السيارات

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حملة ميدانية مكثفة شملت 30 ورشة ومركزاً لإصلاح السيارات في مختلف مناطق الإمارة، ضمن مبادرة «اعرف حقك» وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حماية حقوق المستهلك، التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وضمان وضوح التعاملات التجارية بين الورش والعملاء.

وأظهرت نتائج الحملة، التي قادتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق نسبة التزام بلغت 81% من المنشآت بإبرام عقود واتفاقيات مكتوبة مع المتعاملين، مقابل توجيه إنذارات لـ19% من الورش التي لا تزال تعتمد على الاتفاقات الشفوية غير الموثقة أو التواصل الهاتفي دون وجود مستندات رسمية تحفظ حقوق الطرفين، بما قد يعرض حقوق المستهلك للخطر.

توعية

وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الحملة ركزت على توعية المستهلكين بأهمية إبرام عقد أو اتفاق مكتوب مع ورش الصيانة قبل البدء في أي أعمال إصلاح، بما يضمن توثيق جميع التفاصيل الأساسية للخدمة، مثل الحالة الفنية للمركبة عند الاستلام، وتاريخي الدخول والتسليم، والقطع المطلوب استبدالها، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الإصلاحات.

إضافة إلى تحديد فترة الضمان على الأعمال المنفذة. ولفت إلى أن الحملة لم تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل سجلت أيضاً مؤشر رضا مرتفعاً وصل إلى 99% بين المستهلكين، ما يعكس نجاح الجهود التوعوية وتنامي الوعي بحقوق المستهلكين وثقتهم المتزايدة بخدمات ورش إصلاح السيارات في الإمارة.

وأوضح عليون، أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات واضحة وموثوقة، مشيراً إلى أن توثيق الاتفاقيات بين المستهلك وورش الإصلاح يُعد ركيزة أساسية للحد من النزاعات وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الدائرة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية وتوعوية بشكل دوري، بهدف رفع معدلات الامتثال للأنظمة والتشريعات، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وآمنة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة رأس الخيمة.