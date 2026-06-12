سباق الفخامة.. مقعد درجة الأعمال في «بوينغ 777X» يوازي سيارة فاخرة

تشهد صناعة الطيران العالمية تحولاً جذرياً في مفهوم الرفاهية الجوية، حيث لم تعد مقصورة الطائرة مجرد مساحة لنقل الركاب بين وجهتين، بل أصبحت ساحة تنافس شرس بين شركات الطيران لابتكار تجارب سفر فائقة الفخامة، ترتفع معها التكاليف إلى مستويات غير مسبوقة قد تضاهي أسعار السيارات الفارهة أو حتى العقارات الفاخرة.

وتكشف أحدث البيانات الصناعية أن مقاعد درجة الأعمال على متن طائرات «بوينغ 777X» باتت تمثل واحدة من أعلى بنود التكلفة في قطاع الطيران، إذ تتفاوت أسعارها بشكل واسع يعكس حجم التنافس في التصميم والتكنولوجيا.

ففي الوقت الذي يمكن فيه الحصول على مقاعد اقتصادية مثل Recaro R7 بأقل من 100 ألف دولار للمقعد الواحد، تقفز الأسعار بسرعة في الفئات الأعلى، لتصل بعض النماذج المتقدمة مثل Safran Unity إلى نحو 500 ألف دولار للمقعد الواحد، وهو رقم يضع المقعد الواحد في فئة الأصول الفاخرة بحد ذاته.

هذا التباين الكبير لا يعكس فقط اختلاف المواد أو التصميم، بل يشير إلى تحول مقاعد درجة الأعمال إلى منظومة متكاملة من التكنولوجيا والخدمات، تشمل أنظمة ترفيه متقدمة، شاشات عالية الدقة تصل إلى 4K، تقنيات الشحن اللاسلكي، وأنظمة تحكم ذكية بالخصوصية والإضاءة والراحة، ما يجعل كل مقعد بمثابة «وحدة فاخرة مستقلة» داخل الطائرة.

وتتجلى التأثيرات المباشرة لهذا الارتفاع في التكلفة عند الانتقال إلى مستوى الطائرة بالكامل، خصوصاً مع طراز «بوينغ 777 - 9» الذي يعد الأكبر في فئة الطائرات التجارية من حيث الطول والسعة.

فشركات الطيران التي تعتمد هذا الطراز كعمود فقري لمنتجاتها الفاخرة، تخصص عادة عشرات المقاعد لدرجة الأعمال، ما يعني أن تكلفة تجهيز المقصورة فقط قد تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات لكل طائرة، دون احتساب باقي درجات السفر أو التعديلات الإضافية.

وفي حالة طيران الإمارات، تكشف بيانات الصناعة أن تأخر برنامج «777 - 9» لما يقارب سبع سنوات دفع الشركة إلى إعادة النظر جذرياً في تصميم مقاعد درجة الأعمال، في خطوة استثمارية ضخمة قُدرت ما بين 20 و30 مليون يورو.

وجاء هذا القرار استجابة لثلاثة عوامل رئيسية: التطور السريع في تقنيات الطيران الداخلي، وارتفاع سقف توقعات المسافرين، وتغير مفهوم الفخامة من الراحة التقليدية إلى تجربة رقمية متكاملة.

ولا يقتصر عبء التكلفة على شراء المقاعد فحسب، بل يمتد إلى عمليات التخصيص والتركيب، إذ تقوم شركات الطيران بطلب التصاميم بشكل خاص ومخصص لكل أسطول، بما ينسجم مع هوية العلامة التجارية وتجربة المسافر المستهدفة. وغالباً ما يؤدي هذا النهج إلى تضخم إضافي في التكلفة النهائية.

ومع دخول طائرات «777 - 9» مرحلة التشغيل الكامل، يتوقع خبراء الصناعة أن ترتفع كلفة تحديث المقصورات مستقبلاً بشكل أكبر، نظراً لضخامة حجم الطائرة وتعقيد بنيتها الداخلية، وهو ما يجعل أي تعديل لاحق مكلفاً للغاية، على غرار تجربة طائرات «إيرباص A380» التي تجاوزت في بعض عمليات تحديث مقصوراتها حاجز 50 مليون دولار للطائرة الواحدة.

وفي ظل هذا المسار التصاعدي في التكلفة، يبدو أن صناعة الطيران تتجه نحو مرحلة جديدة، تتحول فيها مقاعد الركاب من مجرد عنصر في الرحلة إلى «استثمار فاخر» يعكس هوية شركات الطيران وقدرتها على المنافسة في سوق باتت فيه السماء مساحة لعرض الرفاهية بقدر ما هي وسيلة عبور بين المدن والقارات.