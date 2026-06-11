خلف الحبتور: تمويل يصل إلى 90% للمشاريع الشبابية الواعدة

700 طلب مشاركة في مبادرة الحبتور لريادة الأعمال الشبابية

452 طلباً دخلت مرحلة التقييم ضمن مبادرة «أفكار الشباب»

186 فكرة خضعت للتقييم الكامل من قبل لجنة الخبراء

95 مشروعاً تتأهل للمرحلة الآتية من الدراسة والمراجعة

أكد رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور استعداد مجموعة الحبتور لتقديم دعم وتمويل للمشاريع الشبابية الواعدة بنسبة قد تصل إلى 90% من احتياجاتها التمويلية، ضمن رؤية تستهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للنمو.

جاء ذلك خلال جلسة «حوار صريح مع خلف الحبتور» التي عُقدت اليوم الخميس 11 يونيو 2026 تحت عنوان «أفكار الشباب والاستثمار في المستقبل»، بحضور عدد من رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة، إلى جانب مسؤولي الاستثمار والأبحاث في مجموعة الحبتور.

وأكد الحبتور أن المبادرة تعكس إيمان المجموعة بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة وتمكينها من لعب دور أكبر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأفكار المبتكرة تحتاج إلى بيئة داعمة وخبرات عملية إلى جانب التمويل، حتى تتمكن من التحول إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة.

إقبال كبير على المبادرة

وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف فئات الشباب ورواد الأعمال، حيث استقبلت نحو 700 طلب مشاركة، وصل منها 452 طلباً ضمن الفترة المحددة للتقييم. وبعد مراحل متعددة من الفرز والدراسة، خضعت 186 فكرة للتقييم الكامل، قبل اختيار 95 مشروعاً للانتقال إلى المرحلة الآتية من المراجعة والدراسة التفصيلية.

ويعكس حجم الإقبال الاهتمام المتزايد لدى الشباب بإطلاق مشاريع خاصة في قطاعات متنوعة، مدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والفرص الاستثمارية الجديدة التي تتيحها الأسواق الحديثة.

الذكاء الاصطناعي يتصدر

واستعرض المشاركون خلال الجلسة مجموعة متنوعة من المشاريع التي شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والمنصات التقنية والخدمات العقارية والمواقف الذكية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وتنموية تهدف إلى معالجة تحديات قائمة وتقديم حلول قابلة للتوسع والنمو.

وأكد الحبتور أن الابتكار أصبح عاملاً أساسياً في نجاح الأعمال الحديثة، إلا أن نجاح أي مشروع لا يعتمد على الفكرة وحدها، بل على وجود نموذج عمل واضح وخطة تنفيذ واقعية وقدرة على تحقيق قيمة مضافة في السوق.

التمويل مقابل الشراكة

وأوضح الحبتور أن الدعم الذي ستقدمه المجموعة لن يكون على شكل منح مجانية، وإنما من خلال شراكات استثمارية قائمة على الالتزام والمسؤولية المشتركة، مشيراً إلى أن مساهمة أصحاب المشاريع في جزء من التمويل تمثل معياراً مهماً لقياس الجدية والثقة بالمشروع.

وأضاف أن المجموعة ستتعامل مع كل مشروع وفق معايير مهنية تشمل الجدوى الاقتصادية، وآليات التنفيذ، ومستوى المخاطر، والعائد المتوقع، إضافة إلى كفاءة فريق العمل وقدرته على تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للاستمرار والتوسع.

لجنة متخصصة لدراسة المشاريع

وأشار إلى أن لجنة متخصصة من الخبراء والاستشاريين ستواصل خلال الفترة المقبلة دراسة المشاريع المتأهلة وعقد اجتماعات تفصيلية مع أصحابها لاستكمال البيانات والمعلومات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأن المشاريع التي ستنال الدعم والاستثمار.

وأكد أن المجموعة لا تنظر إلى حجم التمويل المطلوب بقدر اهتمامها بجودة الفكرة وقوة الدراسة ووضوح الرؤية المستقبلية، موضحاً أن العديد من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار صغيرة لكنها استندت إلى تخطيط سليم وتنفيذ احترافي.

الشباب استثمار المستقبل

وشدد الحبتور في ختام الجلسة على أن الاستثمار في الشباب يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن تمكين رواد الأعمال الشباب يسهم في خلق شركات جديدة وفرص عمل مبتكرة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المبادرة ستواصل دورها كمنصة تجمع بين الأفكار الواعدة والخبرات الاستثمارية والموارد اللازمة، بما يساعد على تحويل المشاريع القابلة للنمو إلى قصص نجاح حقيقية تسهم في تعزيز ريادة الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.