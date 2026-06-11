"أتش إس بي سي" يحشد المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارات

شهدت لندن أعمال مؤتمر "إتش إس بي سي" لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر 4 أيام في الفترة ما بين 8 و11 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 300 مستثمر مؤسسي عالمي، و 100 شركة من منطقة الشرق الأوسط، وممثلين عن جميع أسواق البورصة السبع التابعة لدول مجلس التعاون .واستهدف المؤتمر - وفق بيان صحفي صادر عن البنك - حشد المستثمرين العالميين لاستكشاف الفرص الاستثمارية طويلة الأجل في الإمارات.

وافتتح المؤتمر جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي بي ال سي"، حيث ركّزت النقاشات على المتانة والمرونة التي تتمتع بها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على التكيّف، بالإضافةً إلى فرص تنويع القطاعات والأصول الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين العالميين الراغبين في استكشاف الفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي توفرها المنطقة.

ثقة المستثمرين

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن أسواق رأس المال في دبي تواصل إظهار مرونتها وزخمها المستمر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية أسواقه على المدى الطوي، ويأتي مؤتمر إتش إس بي سي لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام ليؤكد هذا الزخم، حيث سجّل سوق دبي المالي في الربع الأول من عام 2026 متوسط قيمة تداول يومي تجاوز مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 56% على أساس سنوي.

كما استحوذ المستثمرون الأجانب على 54% من إجمالي قيمة التداول، فيما شكّل المستثمرون الدوليون 79% من إجمالي تسجيلات المستثمرين الجدد.وأضاف علي أن هذه المؤشرات تعكس استمرار قوة وجاذبية السوق، وترسيخ دوره منصة إقليمية رائدة للاستثمار وفرص النمو.

قوة ومرونة

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك "HSBC" الشرق الأوسط المحدود في الإمارات، إن أسواق رأس المال في الإمارات تواصل إظهار قوة ومرونة هيكلية، مرتكزة على أسس اقتصادية قوية، ومدعوم بقاعدة متنوعة من مختلف فئات المستثمرين، وخطط نمو واضحة وطويلة الأجل، و في حين اختبرت الأحداث الأخيرة الأسواق على المستوى العالمي، إلا أننا شهدنا عودة ثقة المستثمرين مع انحسار حدة التقلبات وعودة ترجيحات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية.

ونوه إلى أن مستوى التفاعل الذي لمسناه من المستثمرين الدوليين في مؤتمرنا لهذا العام إنما يعكس استمرار الاهتمام العالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق دولة الإمارات، والثقة بدور السوق كبوابة لتدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

وأضاف المرزوقي: "عكست النقاشات التي شهدها المؤتمر كيفية استجابة شركات الأعمال وصنّاع السياسات بوتيرة سريعة لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد وهياكل التمويل وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك التركيز على التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وأصبح "HSBC"مؤخراً أول بنك دولي يعمل كعضو تقاص عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يوسّع نطاق وصول المستثمرين العالميين إلى أسواق رأس المال في أبوظبي، إضافة إلى ذلك قام بنك"HSBC" بتقديم تسهيلات تمويلية لصالح شركة مجموعة " " G42 -Core42" بقيمة 550 مليون دولار لتوسيع نطاق البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وتسريع نشر حلول الحوسبة السحابية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن من شأن فترات عدم اليقين أن تكشف عن مواطن القوة الحقيقية لأي سوق، ولقد واصلت أسواق رأس المال في أبوظبي والشركات المدرجة فيها تحقيق أداء قوي ومنضبط، وهو ما يتجلى في النتائج القوية التي حققتها الشركات والمؤسسات، واستمرارية الأعمال، والقدرة على اقتناص الفرص التجارية الهامة بالرغم من المشهد العالمي المتغير.

مرونة

وتنعكس هذه المرونة في أداء سوقنا، فمن خلال قيمة سوقية يبلغ حجمها 2.8 تريليون درهم، سجّل سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاط ملحوظاً في عمليات تداول بلغت قيمتها 85 مليار درهم، بما يمثل زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي حيث شكّل المستثمرون الأجانب نسبة 47.5% من إجمالي قيمة عمليات التداول في الربع الأول من عام 2026.

وقامت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوزيع أرباح بقيمة 66.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وواصلت تحقيق أرباح قوية وعوائد مجزية للمساهمين ونمو مستدام للأعمال، وسنواصل ربط المزيد من المستثمرين العالميين بفرص النمو طويلة الأجل لأبوظبي، وتوسيع نطاق وصولهم إلى الفرص الاستثمارية الديناميكية المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.