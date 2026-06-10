400 عارض يعززون الابتكار في «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بالشارقة

افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، فعاليات الدورة الـ57 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 400 عارض من 19 دولة، وبحضور نخبة من المصممين والخبراء في مجالات الذهب والألماس والساعات الفاخرة.

رافق الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي خلال الجولة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات والساعات.

نجاحات متواصلة

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي خلال الافتتاح أن النجاحات المتواصلة للمعارض المتخصصة في الشارقة تعكس تنامي مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً، قائلاً:

«النجاحات المتواصلة التي تحققها المعارض المتخصصة في الشارقة تعكس المكانة المتنامية للإمارة على خريطة صناعة المعارض إقليمياً ودولياً، ودورها في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية».

وأضاف أن المعرض يمثل منصة رائدة لدعم قطاع الذهب والمجوهرات، وتعزيز فرص التواصل بين الشركات العالمية والمحلية، مشيراً إلى أنه يسهم في دعم رواد الأعمال والمواهب الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامهم للتوسع في الأسواق.

ابتكارات عالمية

وقال سلطان محمد الشامسي، المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة: إن المعرض يقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، بما يتيح للزوار الاطلاع على أحدث التصاميم والابتكارات العالمية التي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات، لافتاً إلى أن التنوع الكبير في المنتجات المعروضة يعد أحد أبرز عوامل الجذب للمعرض.

وأضاف أن تنوع المعروضات يمثل أحد أبرز عوامل الجذب، مشيراً إلى إطلاق مبادرة «صاغة الإمارات» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في القطاع، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية متخصصة في التصميم والصناعة.

أعمال فنية

وفي الجانب الإبداعي، قال علي حسن، المدير التنفيذي لمجموعة «العربية للمجوهرات»، إن المشاركة هذا العام تركز على أعمال فنية تعكس الهوية الوطنية، موضحاً:

«قدمنا أعمالاً فنية فريدة تجسد الهوية الإماراتية وتحول الذهب إلى وسيلة للتعبير عن القيم والتراث والثقافة».

وأضاف أن المجموعة قدمت عملاً فنياً يجسد أبياتاً شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جانب عمل آخر مستوحى من متحف المستقبل، مشيراً إلى أن إحدى القطع الفنية بلغت قيمتها نحو 1.5 مليون درهم.

كما لفت إلى عمل فني تم تنفيذه بالتعاون مع أصحاب الهمم بقيمة 2.5 مليون درهم، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز الدمج المجتمعي وتبرز القدرات الإبداعية.

من جهته، قال محمد ذيبان، مدير التسويق في مجموعة «الرميزان»، إن المشاركة تتضمن أربع مجموعات جديدة تُعرض لأول مرة، موضحاً: «نشارك بأربع مجموعات جديدة تم الكشف عنها لأول مرة خلال المعرض، وهي تصاميم حصرية مستوحاة من التراث الخليجي وتلبي أذواق المرأة الإماراتية والخليجية».

وأضاف أن المجموعات تجمع بين الطابع التراثي واللمسات العصرية باستخدام تقنيات حديثة مثل الليزر.

ويستمر المعرض حتى 14 يونيو الجاري، ويعد إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة، جامعاً علامات تجارية عالمية وفرصاً متنامية للتواصل التجاري والإبداعي.