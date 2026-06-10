"طيران الإمارات" الأكبر عالمياً في السعة التشغيلية خلال يونيو

تصدّرت "طيران الإمارات" شركات الطيران العالمية من حيث حجم السعة التشغيلية خلال شهر يوينو الجاري مسجلة أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أو إيه جي" المتخصصة في بيانات الطيران وتحليل مؤشرات الأداء التشغيلي عالمياً.

ويعد مؤشر المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK) أحد أهم المقاييس الاستراتيجية لقياس حجم العمليات الدولية لشركات الطيران، إذ يعكس القدرة الاستيعابية الفعلية المعروضة في السوق.

وأظهر التقرير أن «طيران الإمارات» ستشغل خلال شهر يوينو الجاري نحو 26.3 مليار مقعد-كيلومتر متاح، وهو ما يزيد بنسبة 5.3 % مقارنة مع شركة «رايان إير» التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث المقاعد المتاحة على الرحلات الدولية بـ 24.9 مليار مقعد.

ويظهر تصدر «طيران الإمارات» لهذه القائمة حجم الاستثمار الكبير الذي قامت به الشركة في أسطولها المتنوع، بما في ذلك الطائرات ذات المدى الطويل مثل «إيرباص A380» و«بوينج 777»، و«إيرباص A350» والتي مكنت الشركة من زيادة عدد المقاعد الدولية بشكل ملحوظ دون التضحية بجودة الخدمة.

ووفقاً لبيانات مؤشرات السعة التشغيلية العالمية لشهر يونيو 2026، حلت شركة «يونايتد» الأمريكية في المركز الثالث من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنحو 22.8 مليار مقعد. وجاء بعد ذلك شركة «الخطوط الجوية التركية» في المركز الرابع بنحو 19.5 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر.

وبحسب البيانات، احتلت الخطوط الجوية القطرية المركز الخامس بنحو 17.4 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر، ثم شركة «دلتا» الأمريكية بنحو 16.7 مليار مقعد، وحلت الخطوط الجوية الأمريكية في المركز السابع بـ 16.3 مليار مقعد، ثم الخطوط البريطانية في المركز الثامن بـ 15.2 مليار مقعد، تلتها الخطوط الفرنسية في المركز التاسع بـ 14.3 مليار مقعد، وجاء في المركز العاشر «لوفتهانزا» 14.1 مليار مقعد.

وتجاوزت "الاتحاد للطيران" التي حلت في المركز 16 عالمياً سعة مقاعدها المتاحة مقارنة بالعام الماضي، مع نمو بنسبة 11.1% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.