66 مليار دولار استثمارات «داماك ديجيتال» في مراكز البيانات تمتد إلى 13 دولة حول العالم

تتجه شركة «داماك» الإماراتية إلى تعزيز استثماراتها في قطاع مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ضمن استراتيجية توسّع تهدف إلى ترسيخ حضورها في اقتصاد الذكاء الاصطناعي سريع النمو، عبر مشاريع ضخمة تمتد عبر عدة أسواق عالمية.

وقال رجل الأعمال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن المجموعة استثمرت مليارات الدولارات في تطوير مراكز بيانات ضمن ذراعها الرقمية «داماك ديجيتال»، التي أُطلقت عام 2021، بهدف بناء شبكة عالمية من البنية التحتية الداعمة للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الشركة أنجزت بالفعل مواقع لمراكز بيانات في كل من تايلاند والسعودية، مع خطط لدخول ثمانية مواقع إضافية حيز التشغيل بحلول نهاية العام، إلى جانب مشاريع قيد الدراسة في 13 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بطاقة إجمالية مستهدفة تصل إلى 6000 ميغاواط، وباستثمارات تُقدّر بنحو 66 مليار دولار.

وأشار سجواني إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لتحويل «داماك ديجيتال» إلى لاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات عالمياً، قائلاً إن الهدف هو بناء مشروع واسع النطاق قادر على المنافسة في سوق يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأضاف أن الشركة تستند في توسعها إلى توقعات بنمو كبير في الطلب خلال السنوات المقبلة، مع تسارع التحول الرقمي واعتماد الشركات العالمية على حلول المعالجة السحابية وتخزين البيانات، مشيراً إلى أن قرارات الاستثمار جاءت منذ جائحة كوفيد-19 بعد ملاحظة الارتفاع الكبير في الاعتماد على خدمات الاتصال الرقمي والعمل عن بعد.

وفي ما يتعلق بمستقبل القطاع، توقع سجواني استمرار النمو القوي في الطلب على مراكز البيانات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مستبعداً حدوث فائض في المعروض، في ظل توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية في البنية التحتية الرقمية، مع سعي الشركات إلى تلبية الطلب المتزايد على قدرات المعالجة والتخزين، خصوصاً مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية على نطاق واسع.