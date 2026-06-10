الإمارات الأولى عالمياً في سرعة شبكة إنترنت المحمول عالمياً

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بعدما تصدرت العالم في سرعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وحلت في المركز الثاني عالمياً في خدمات النطاق العريض الثابت، وفق أحدث تقرير صادر عن منصة «سبيد تيست غلوبال أندكس» التابعة لشركة Ookla لشهر أبريل 2026.

وسجلت الإمارات متوسط سرعة استثنائياً بلغ 647.28 ميجابت في الثانية في خدمات الإنترنت المحمول، متقدمة بفارق كبير على أقرب منافسيها، ما يعكس نجاح الاستثمارات الضخمة، التي ضختها الدولة في شبكات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية المتطورة.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية عالمياً بسرعة بلغت 561.91 ميجابت في الثانية، فيما حلت الكويت ثالثاً بسرعة 365.69 ميجابت في الثانية، تلتها البحرين في المركز الرابع بسرعة 267.76 ميجابت في الثانية، بينما جاءت البرازيل خامساً بسرعة 261.63 ميجابت في الثانية، ما يؤكد الهيمنة الخليجية على صدارة مؤشرات الاتصال اللاسلكي عالمياً.

وفي مؤشر الإنترنت الثابت احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً بمتوسط سرعة بلغ 375.66 ميجابت في الثانية، ما يعزز قدرتها على دعم الاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب توفير بيئة متقدمة للخدمات المالية والتقنيات المستقبلية، التي تتطلب سرعات اتصال فائقة وزمن استجابة منخفض.

ويعكس هذا الأداء المتقدم نجاح استراتيجية الإمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم مستهدفات الاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز تنافسية الدولة على المستوى الدولي.