11700 علامة تجارية في الإمارات منذ بداية 2026

ارتفع عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى 11700 علامة جديدة أول 5 أشهر من 2026 .

وأظهرت نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً خلال مايو المنقضي ليصل عدد العلامات المسجلة به إلى 1800 علامة.

وكان ذروة النشاط في تسجيل العلامات خلال يناير وأبريل ليحقق مستوى مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بحوالي 2700 علامة تجارية لكل منهما فيما حقق مارس تسجيل 2500 علامة، وبلغ عدد العلامات في فبراير 2000 علامة.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى شهدت العلامات التجارية الجديدة تنوعاً واضحاً وتصدرتها علامات الشركات الصناعية ولا سيما الصناعات الغذائية وعلامات قطاع التجارة والتسوق وقطاعات سلعية جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل .

بالإضافة إلى المطاعم فيما شملت العلامات أيضاً القطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وأنشطة الاستثمار والمؤسسات العاملة بالتكنولوجيا والإليكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية. وضمت العلامات أيضاً علامات خاصة وعلامات شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات إلى جانب تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي وغيرها.

واستقطبت العلامات التجارية الجديدة العديد من الشركات الأجنبية إلى جانب علامات الشركات الوطنية الكبرى كما ضمت علامات الشركات في مناطق حرة عاملة بالدولة متضمنة تنوعاً بين الشركات الخليجية والأجنبية مع تنوع واضح في جنسيات تلك الشركات ومنها شركات طويلة الخبرة في السوق إلى جانب علامات عدد من شركات حديثة التأسيس بما ساهم في تعزيز تلبية الطلب على السلع والخدمات.

الشهر عدد العلامات

يناير 2700

فبراير 2000

مارس 2500

أبريل 2700

مايو 1800



