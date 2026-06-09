«جي إف إتش» يطور منصة لوجستية بـ 300 مليون دولار في الإمارات

وقع بنك جي إف إتش، مذكرة تفاهم استراتيجية في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 مع شركة أوكتو للاستشارات الإدارية، لتطوير منصة عقارية لوجستية وصناعية بقيمة 300 مليون دولار في الإمارات والسعودية، بحسب بلومبرغ.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من عوامل النمو القوية التي تدعم قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بالتوسع السريع للتجارة الإلكترونية، وتوطين سلاسل التوريد، ونمو قطاع التصنيع، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية في كلا السوقين.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى «جي إف إتش» إدارة الاستثمار والشراكة في تطوير المنصة، التي ستركز حصرياً على فرص التطوير اللوجستي والصناعي في البلدين، بما في ذلك المستودعات واسعة النطاق، والأصول الصناعية متعددة المستأجرين، ومرافق التخزين المبرد، ومراكز التوزيع.

وستستهدف الاستراتيجية بشكل أساسي الأصول في مراحل التطوير، مع مزيج متوازن من المشاريع المصممة حسب الطلب والمشاريع الاستثمارية، لتلبية الطلب المتزايد من المستأجرين والاستفادة من فرص خلق قيمة مضافة طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن يتم توظيف المنصة في مشاريع تستهدف تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر، من خلال الجمع بين الخبرة التطويرية والإدارة النشطة للأصول والاختيار الدقيق للسوق.

وتدير مجموعة جي إف إتش حالياً أصولاً وصناديق استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار دولار، تشمل محفظة استثمارية عالمية تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات.

استثمارات بديلة

وتأسست شركة أوكتو للاستشارات الإدارية في الإمارات، وهي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول، وتركز على استثمارات السوق الخاص في القطاعات ذات النمو المرتفع.

وتستثمر الشركة وتدير محفظة متنوعة من الأصول تشمل الخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والعقارات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في دول «التعاون» والأسواق الدولية.