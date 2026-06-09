صحيفة إسبانية: «مبادلة» الإماراتية تستعد للاستحواذ على «برجر كنج»

استعانت شركة «مبادلة» بمستشارين لإعداد عرض للاستحواذ على شركة «ريستورانت براندز يوروب»، حسب ما نقلت «بلومبرج» عن صحيفة «إكسبانسيون» الإسبانية.

وأفادت «إكسبانسيون» نقلاً مصادر لم يتم الإفصاح عن هويتها بأن «ريستورانت براندز يوروب» تدير مطاعم «برجر كنج»، و«بوبايز»، و«تيم هورتونز» في إسبانيا والبرتغال. وقد تتراوح قيمة الصفقة بين ملياري يورو و3 مليارات يورو، شاملة الديون.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، تمتلك شركة «سينفين» 70% من أسهم «ريستورانت براندز يوروب»، بينما يمتلك رئيس مجلس إدارتها جريجوريو خيمينيز نحو 20%. وتمتلك «ريستورانت براندز إنترناشونال» النسبة المتبقية البالغة نحو 10%، من خلال «برجر كنج يوروب».

وتتعاون «سينفين» مع «مورجان ستانلي» لإتمام الصفقة. وتعد «سينفين» إحدى الشركات الرائدة عالمياً في الاستثمار المباشر، وتركز على دعم وبناء شركات عالمية عالية الجودة. كما أبدت شركتا ميريتيج وأبولو اهتماماً بالصفقة.