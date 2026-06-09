الإمارات الأولى إقليمياً ضمن أكبر أسواق الطيران

حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً ضمن أكبر أسواق الطيران في العالم، وبلغت قيمة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 92 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي لرابطة النقل الجوي الدولي «إياتا» 2026.

ويعكس الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للطيران والخدمات اللوجستية، مدعوماً ببنية تحتية متطورة ومطارات عالمية المستوى وشركات طيران رائدة، ما جعلها حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، ومحركاً مهماً للنمو الاقتصادي والسياحي.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة بمساهمة 1.37 تريليون دولار، تلتها الصين بـ253.6 مليار دولار، وإسبانيا بـ172.9 مليار دولار.

والمملكة المتحدة بـ160.7 مليار دولار، وألمانيا بـ144.7 مليار دولار، تليها اليابان بـ116.4 مليار دولار، وجاءت إيطاليا في المركز الثامن بـ103.6 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ92 مليار دولار، تليها السعودية في بـ90.6 مليار دولار.

ويشهد قطاع الطيران في الإمارات نمواً مستداماً مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة في توسعة المطارات وتطوير أساطيل الطيران، إلى جانب تبني أحدث التقنيات في مجالات التشغيل والخدمات، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز تنافسيتها العالمية في قطاع الطيران، وزيادة قدرتها على استقطاب المزيد من حركة السفر والشحن الجوي، بما يدعم أهدافها الاقتصادية طويلة المدى ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للطيران.