مستثمر أوروبي يشتري عقاراً بـ 560 مليون درهم في «جزيرة نايا» بدبي

أتمت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي أكبر صفقة استحواذ على أرض في الإمارات، تمثلت في شراء عقار شاطئي فريد من نوعه في جزيرة «نايا»، يمتد على مساحة تزيد على 80 ألف قدم مربعة، بقيمة بلغت 560 مليون درهم، وبينما لا يمكن الكشف عن المساحة الدقيقة للعقار، لأسباب تتعلق بالسرية، يُعتقد أنه من بين أكبر العقارات وأكثرها تميزاً، ويمثل إحدى الفرص النادرة المتبقية من هذا النوع.

وقد استحوذ المشتري، وهو مواطن أوروبي لم يُكشف عن هويته، على عقار فاخر على شاطئ البحر، ويقع هذا العقار ضمن فئة من الأراضي التي كانت محدودة للغاية تاريخياً، حتى في أرقى المناطق الساحلية في دبي.

ويمثل هذا العقار امتداداً لفئة جديدة في المنطقة، ومستوى من الملكية لم يسبق له مثيل، حيث أصبح بالإمكان اقتناء عقار ساحلي واحد تزيد مساحته على 80000 قدم مربعة ضمن هذا النوع من المواقع الاستثنائية، ويعد هذا العقار ضخماً بشكل غير مسبوق، إذ يُعادل تقريباً ضعف أكبر صفقة بيع عقار ساحلي مسجلة في دبي بمساحة 53000 قدم مربعة في مايو 2026، والتي جرت أيضاً في جزيرة نايا نفسها، ولإعطاء صورة أوضح عن قيمة هذه الصفقة وقيمة جزيرة نايا، نذكر على سبيل المثال أنه تتراوح مساحات قطع الأراضي الساحلية في جزيرة خليج جميرا بين 14000 و25000 قدم مربعة، مع عدد قليل منها فقط يصل إلى 37000 قدم مربعة.

وكانت «شمال القابضة» قد أعلنت في أغسطس 2025 عن إطلاق مشروع جزيرة «نايا» بدبي، بموقع استراتيجي قبالة سواحل جميرا.

وتحتضن الجزيرة أول فندق يحمل صفة الميزون من علامة «Cheval Blanc» العالمية في المنطقة، كما تضم الجزيرة مجموعة محدودة من المساكن الشاطئية الفاخرة والعقارات السكنية التي تحمل العلامة، بالإضافة إلى أراضٍ شاطئية مخصصة لبناء الفلل. وتمثل جزيرة «نايا» نشأة نموذج عقاري جديد كلياً، يتجاوز المعايير التقليدية للأراضي الساحلية الفاخرة، ويؤسس لمستوى غير مسبوق من الندرة والحجم في سوق العقارات الفاخرة.

ثقة

وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى التساؤل: كيف تواصل دبي ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال عند هذا المستوى الاستثنائي. وهناك نوع خاص من ثقة المستثمرين يتجاوز بكثير الحديث اليومي عن الأسعار أو نشاطات السوق الحالية، إنها ثقة دفعت المستثمر إلى إنفاق 560 مليون درهم لشراء أرضٍ مخصصة لتطوير عقار واحد فقط، إنها رؤية المستثمر الذي لا يقيم الأصول بناءً على قيمتها في الربع القادم أو العام المقبل، بل من منظور القدرة على تقييم قيمتها بعد عقود، استثمار للأجيال القادمة.

ففي دبي، لا يقتصر وجود هذا النوع من المستثمرين رفيعي المستوى على التواجد فحسب، بل يتزايد باستمرار.

من نخلة جميرا الشهيرة إلى جزيرة جميرا باي، والآن جزيرة نايا، رسخت دبي مكانتها كوجهة فاخرة عالمية المستوى، حيث أعادت كل واحدة من جزرها الفاخرة تعريف مفاهيم الحصرية والندرة، ما جذب نخبة الأثرياء من مختلف أنحاء العالم الراغبين في اقتناء جزء من هذه التجربة الاستثنائية.

أسواق عالمية

ولسنوات طويلة، اتسمت أسواق العقارات الساحلية العالمية الرئيسية، من الريفييرا الفرنسية مثل سانت بارتس إلى سانت تروبيه، بالاستقرار بدلاً من تزايد النمو، فهذه أسواق ساحلية ناضجة، لا تزال تعتمد على هياكل ملكية محدودة وندرة متوارثة عبر الأجيال، في المقابل لا تزال أشهر جزر دبي الساحلية تشهد مرحلة توسع متميزة، تتجلى بوضوح في الأداء القياسي لجزيرة جميرا باي العام الماضي، حيث بلغ نمو الأسعار السنوي حوالي 24%، بينما سجلت نخلة جميرا أيضاً نمواً سنوياً متوسطاً قدره 5%، مما يؤكد استمرار ارتفاع قيمة رأس المال في أشهر المناطق الساحلية بالمدينة.

وفي أبرز صفقات بيع العقارات الساحلية لهذا العام، تم بيع عقار واحد على شاطئ البحر بمساحة 53000 قدم مربعة في جزيرة نايا مقابل 377 مليون درهم، وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت، تلتها عملية بيع فيلا جايا، وهي فيلا فاخرة جاهزة للسكن في جزيرة جميرا باي مقابل 280 مليون درهم، وهي واحدة من أعلى صفقات الفلل قيمة في دبي في عام 2026.

تمثل جزيرة نايا نموذجاً منفرداً تماماً، إنها ليست مجرد جزيرة فاخرة جديدة تدخل سوق العقارات في دبي، بل صُممت لتكون انتقائية للغاية، حيث فرص الاستحواذ فيها محدودة، وتضم مجتمعاً من المشترين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة، مما يجعلها بيئة خاضعة لرقابة دقيقة منذ نشأتها.

يعكس طلب المشترين على جزيرة نايا قاعدة رأسمالية عالمية بامتياز، حيث تتصدر أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة، بنسبة تقارب 45%، تليها آسيا بنسبة 20% تقريباً، ثم الشرق الأوسط، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة، بنسبة 18% تقريباً، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 10% تقريباً، وأوقيانوسيا بنسبة 2%، وهو توزيع يُحاكي إلى حد كبير البصمة الدولية لدبي نفسها، وتُجرى جميع المعاملات حصرياً دون أي إعلان أو تسويق علني، مما يُعزز قدرة هذا السوق على جذب ثروات العالم إلى وجهة ساحلية واحدة منفردة.

استحواذ

وعلقَ جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، قائلاً: «لا يدرك الكثيرون مستوى السرية الذي يحيط بعمليات الاستحواذ الرائدة من هذا النوع، المشترون الذين ينتمون إلى أغنى 1% من سكان العالم لا يظهرون للعيان، ولن تراهم يتعاملون مع أي وسيط لشراء عقار كهذا، ولن يكون عقار شاطئي بهذا الحجم والتميز متاحاً عبر أي قناة، لقد بنى مستشارونا، في جميع أسواقنا و مكاتبنا، بما في ذلك الإمارات والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، نموذج عملهم على تقديم الخبرة في هذا القطاع المتخصص من السوق العالمية، دبي توفر قيمة استثنائية لا تضاهى لنخبة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات الفائقة، ونحن بدورنا نقدم المستوى ذاته من التميز والخبرة لخدمتهم».