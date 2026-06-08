«الاتحاد» تتوقع تجاوز طاقتها قبل الحرب في يونيو

أعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، في مقابلة، أن الناقلة تتوقع تجاوز طاقتها قبل الحرب في يونيو الحالي، حيث تستهدف زيادة عدد ⁠رحلاتها بحلول 15 يونيو بنحو 8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، كاشفاً عن أن الشركة تعتزم شراء المزيد من الطائرات عريضة البدن.

وقال على هامش اجتماع عالمي لرؤساء شركات الطيران في البرازيل، إن الناقلة ستشتري طائرات عريضة البدن بعدد في خانة العشرات، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال نيفيس، إن ⁠الاتحاد للطيران تعيد بقوة تشغيل رحلاتها بعد أن خفضت عددها في مارس، ⁠مع اتساع نطاق الحرب في أنحاء ⁠المنطقة، وارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف أن الشركة لا تخطط لخفض التكاليف عن طريق تقليص الرحلات في الوقت الحالي، وقال: «أكبر تكلفة نتكبدها هي وجود طائرة فارغة، لذا فإن الطريقة التي أفضلها لخفض التكاليف هي عدم وجود طائرات فارغة».