«شركات دبي» تفتح مسارات جديدة للنمو والاستثمار في أفريقيا

لم تعد أفريقيا مجرد سوق ناشئة على خارطة الأعمال العالمية، بل أصبحت وجهة استراتيجية تتسابق إليها الشركات الباحثة عن النمو المستدام. ومن قلب جوهانسبرغ، حملت البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي رسالة واضحة مفادها أن شركات الإمارة باتت أكثر جاهزية للتوسع الدولي، مستندة إلى منظومة أعمال متطورة جعلت من دبي منصة عالمية للتصدير والاستثمار والانطلاق نحو الأسواق الواعدة.

وبين التكنولوجيا والصناعات الغذائية والتصنيع والحلول الذكية، أجمعت الشركات المشاركة على أن القارة الأفريقية تمثل أحد أبرز محركات النمو خلال السنوات المقبلة، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة رئيسية تربط رؤوس الأموال والخبرات بالفرص المتنامية في الأسواق العالمية.

وتعكس البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تنوع وقوة القطاع الخاص في الإمارة، حيث شاركت 24 شركة تنتمي إلى 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعات الغذائية، والتغليف، والاستثمارات، والبناء، والحلول البيئية، والتصنيع، والرعاية الصحية والتجزئة، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة للنمو وتعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق الأفريقية.

وخلال لقاءات أجرتها «البيان» مع عدد من الشركات المشاركة في جوهانسبرغ، برزت قناعة مشتركة بأن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم أسواق النمو المستقبلية، فيما تواصل دبي ترسيخ مكانتها منصة عالمية تنطلق منها الشركات نحو الأسواق الدولية مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة.

قطاعات ناجحة

وأكد سليم الهاشم، مدير الاستراتيجية في هتان القابضة، أن المجموعة الاستثمارية التابعة لعائلة الغرير تركز خلال الزيارة على استكشاف فرص الشراكات في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.

وأوضح أن المجموعة تستثمر في قطاعات متعددة تشمل الأغذية والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والتكنولوجيا، وتسعى إلى الاستفادة من المواد الخام الجنوب أفريقية لإطلاق مشاريع تصنيع جديدة داخل دولة الإمارات.

وأضاف أن الإمارات واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في المنطقة، خصوصاً مع الحوافز الحكومية المتزايدة لدعم الصناعة والأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وقال تيتو أليكس، المدير العام لمبيعات التصدير في هوت باك للصناعات التغليفية: إن أفريقيا تمثل أحد أهم محركات النمو للشركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن دبي لعبت دوراً محورياً في مسيرة توسع الشركة على مدى أكثر من 30 عاماً.

وأوضح أن الشركة، التي تعمل في 29 موقعاً حول العالم، تحقق مبيعات تتجاوز مليار درهم وتوفر أكثر من 4500 منتج في مجال تغليف الأغذية والحلول المستدامة.

مؤكداً أن البيئة الاقتصادية في الإمارات أسهمت في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز شركات التغليف في المنطقة. وأضاف أن جنوب أفريقيا تمثل سوقاً واعدة وبوابة نحو أسواق جنوب القارة، في ظل تنامي الطلب على حلول التغليف المستدامة.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أوضح مادهاف كانشين، مدير تطوير الأعمال في ناتي نتس للصناعات الغذائية، أن الشركة تستهدف تحويل جنوب أفريقيا إلى بوابة للوصول إلى أسواق أفريقية متعددة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي ودورها كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير.

وأشار إلى أن الشركة التي تأسست عام 1991 وتمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في تصنيع المكسرات والتوابل والفواكه المجففة، حققت مبيعات بلغت نحو 12 مليون درهم خلال 2025، وتستهدف نمواً يتراوح بين 25 و30 % خلال العام الجاري.

وأضاف أن البيئة الداعمة للأعمال والبنية اللوجستية المتطورة في دبي أسهمتا في تعزيز قدرة الشركة على التوسع الخارجي والوصول إلى أسواق جديدة.

التكنولوجيا والحلول الأمنية

وفي قطاع التكنولوجيا، قال دارميندرا ميهتا، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «يافي تكنولوجيز»: إن الشركة التي انطلقت قبل عام واحد فقط من دبي تمكنت من تحقيق نمو تجاوز 3500 % خلال 12 شهراً.

وأوضح أن الشركة توفر حلول التجارة الموحدة والتجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي، وتخدم حالياً نحو 30 عميلاً في أسواق الخليج.

وأضاف أن منظومة التجارة الرقمية والبنية التحتية التقنية التي توفرها دبي كانت عاملاً رئيسياً في هذا النمو السريع، مؤكداً أن الشركة ترى في جنوب أفريقيا سوقاً واعدة يمكن أن تستفيد من الحلول الرقمية التي أثبتت نجاحها في المنطقة.

وفي مجال الحلول الأمنية والمدن الذكية، قال أنس عارف، مدير الهندسة في «يو إكس إي» للحلول الأمنية الذكية: إن الشركة تسعى إلى تصدير التقنيات التي طورتها داخل دبي إلى الأسواق الأفريقية، مؤكداً أن دبي تعد منصة لتصدير الحلول الأمنية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن الشركة متخصصة في أنظمة الأمن والمراقبة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، والتي تساعد المؤسسات على تعزيز مستويات الأمن والكفاءة التشغيلية.

مشيراً إلى أن دبي وفرت بيئة داعمة للابتكار والتطوير التقني بفضل استثماراتها في التحول الرقمي والمدن الذكية. وأضاف أن عدداً من الاجتماعات التي عقدتها الشركة خلال البعثة التجارية أظهر اهتماماً واضحاً بهذه الحلول، لافتاً إلى أن بعض المناقشات انتقلت بالفعل إلى مراحل متقدمة تتعلق بفرص تعاون ومشاريع مستقبلية.

تجهيزات فاخرة

وفي قطاع التجهيزات قال أناند كومار، العضو المنتدب في شركة أبرا للتجهيزات والمتاجر الفاخرة: إن الشركة تسعى إلى توسيع حضورها في جنوب أفريقيا عبر التعاون مع كبرى شركات التجزئة والعلامات التجارية العالمية العاملة في السوق.

وأوضح أن الشركة تدير منشآت تصنيع تمتد على مساحة 200 ألف قدم مربع، ونفذت أكثر من 6500 مشروع في أكثر من 60 دولة، تشمل متاجر فاخرة ومشاريع تجارية ومطارات ومراكز تسوق عالمية.

وأضاف أن الطلب على التجهيزات المتخصصة عالية الجودة يواصل النمو في العديد من الأسواق الدولية، مؤكداً أن الخبرات الصناعية التي طورتها الشركة في دبي تمنحها ميزة تنافسية قوية في الأسواق الخارجية، مكنتها من التغلب على جميع التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الخام وتقلبات الاقتصاد العالمي.

دعم بيئة الأعمال

ومن قطاع المعارض والتجهيزات التجارية، أكد شاريش جين، مالك شركة «ماتريكس» للتشطيبات وأنظمة العرض، أن الشركة تنظر إلى جنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة قادرة على استيعاب الحلول المتخصصة التي تطورها في دبي لقطاعات المعارض والتجزئة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الشركة المتخصصة في تصميم وتطوير أنظمة العرض والإعلانات وتجهيزات المعارض والمتاجر حققت متوسط نمو سنوي بلغ 22 % خلال السنوات الأخيرة.

وتخدم ما يقارب ألفي شركة داخل الإمارات، مؤكداً أن هذا النمو جاء بدعم من بيئة الأعمال التي وفرتها دبي وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة واقتصاد مرن ومحفز للابتكار.

وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع حضورها في الأسواق الأفريقية من خلال بناء شبكة من الموزعين والشركاء المحليين، مشيراً إلى أن دبي أثبتت على مدى عقود قدرتها على دعم نمو الشركات وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص جديدة للنمو.

سليم الهاشم:

الإمارات من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية في المنطقة

أنس عارف:

دبي منصة لتصدير الحلول الأمنية إلى الأسواق العالمية

تيتو أليكس:

جنوب أفريقيا سوق واعدة في ظل تنامي الطلب

مادهاف كانشين:

البنية اللوجستية المتطورة في دبي عززت قدرة الشركة على التوسع الخارجي

دارميندرا ميهتا:

البنية الرقمية المتطورة في دبي تقود النمو المتسارع للشركات التقنية

أناند كومار:

نسعى لتوسيع حضورنا عبر التعاون مع كبرى شركات التجزئة

شاريش جين:

دبي أثبتت على مدى عقود قدرتها على دعم نمو الشركات