مراكز الإمارات التجارية تتحول لوجهات متكاملة مدفوعة بالسياحة والاستهلاك

أكد هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في الفطيم العقارية، أن قطاع المراكز التجارية في دولة الإمارات يواصل إظهار أداء قوي من حيث المرونة والاستقرار، خلال عام 2026، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والنمو السكاني واستمرار جاذبية الدولة وجهة عالمية للسياحة والأعمال.

وأوضح حجار في حوار مع «البيان» أن دور المراكز التجارية لم يعد يقتصر على البيع بالتجزئة، بل تطور ليصبح منظومة متكاملة، تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والتجارب العائلية والتفاعل الاجتماعي، في ظل تغير واضح في سلوك المستهلك، الذي بات يبحث عن تجربة أطول وأكثر تنوعاً داخل الوجهة الواحدة.

وأشار حجار إلى أن هذا التحول انعكس على استثمارات المجموعة، ومن أبرزها مشروع «Distrikt X» في دبي فستيفال سيتي مول، الذي يقدم تجارب تفاعلية ومناطق مغامرات وأنشطة تعليمية وخيارات متنوعة للمأكولات، بما يواكب التحول نحو وجهات الترفيه العائلية المتكاملة.

وأوضح حجار أن السوق الإماراتي، وفي مقدمته دبي، أثبت قدرة كبيرة على تجاوز تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، والحفاظ على زخمه التشغيلي، مستفيداً من قوة الاقتصاد المحلي، وتنوع قاعدة العملاء والنمو السكاني.

واستمرار تدفق الزوار. وأوضح أن الاعتماد على السكان المحليين والعائلات الإماراتية والسياحة الداخلية أسهم في دعم مستويات الإنفاق وحركة الزوار، فيما واصلت قطاعات التجزئة والمطاعم والترفيه وأسلوب الحياة تسجيل أداء مستقر، يعكس مرونة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الربع الأول من عام 2026 سجل أداء قوياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت بعض المراكز التجارية التابعة للمجموعة نمواً في أعداد الزوار وصل إلى نحو 15%، مدعوماً بقوة الاستهلاك المحلي والنشاط السياحي، وتوسع العروض الترفيهية داخل المراكز التجارية.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات التشغيلية، أكد حجار أن متوسط نسب الإشغال في المراكز التجارية التابعة للمجموعة داخل دولة الإمارات يبلغ حالياً نحو 96.5 %، وهو من أعلى المعدلات المسجلة، خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس استمرار ثقة العلامات التجارية المحلية والعالمية في السوق الإماراتي وقدرته على تحقيق النمو المستدام. وأضاف أن الطلب على المساحات التجارية لا يزال قوياً، خصوصاً من قطاعات الترفيه والمأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة واللياقة والعافية، مع توجه متزايد نحو المواقع، التي توفر تجارب متكاملة وحركة زوار مرتفعة.

وأكد أن السياحة تواصل لعب دور رئيسي في دعم أداء المراكز التجارية، في ظل المكانة المتنامية للإمارات وجهة عالمية للسياحة وأسلوب الحياة، ما ينعكس إيجاباً على حركة الزوار والإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح أن الوجهات المتكاملة التي تجمع بين الضيافة والترفيه والتسوق أصبحت أكثر قدرة على استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي جانب دعم المشاريع الوطنية أوضح حجار أن المجموعة تعمل على تعزيز حضور العلامات التجارية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مراكزها التجارية، من خلال توفير مساحات تشغيل مرنة ومواقع استراتيجية وحملات تسويقية مشتركة، تسهم في تمكين رواد الأعمال.

وتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف أن مبادرات مثل «بوليفارد مرسى» في دبي فستيفال سيتي أسهمت في إبراز المفاهيم الإماراتية والمشاريع الناشئة، وتعزيز ارتباط المراكز التجارية بالمجتمع المحلي والاقتصاد الإبداعي.

واختتم حجار حديثه بالتأكيد على أن النظرة المستقبلية للقطاع لا تزال إيجابية، في ظل استمرار النمو السكاني والاستثمارات في البنية التحتية وقوة الاستهلاك المحلي وتوسع النشاط السياحي، متوقعاً أن تواصل المراكز التجارية في الإمارات تعزيز مكانتها وجهات متكاملة للترفيه وأسلوب الحياة، بما يدعم نمو القطاع، خلال الفترة المقبلة.

هيثم حجار:

نسب الإشغال في المراكز التجارية وصلت إلى 96.5 % خلال 2026

15 % نمو عدد زوار مراكز التسوق التابعة للمجموعة خلال الربع الأول