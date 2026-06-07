الإمارات.. تراجع أسعار مواد البناء في آخر أسبوع من مايو

شهد الأسبوع الأخير من شهر مايو تراجعات في أسعار عدد من مواد البناء في السوق المحلي، وصلت وفق رصد أسعار السوق إلى 8 % في بعض السلع، فيما واصلت سلع أخرى ثباتها على مستويات أسعارها، التي وصلتها منتصف الشهر. يأتي هذا التراجع رغم حالة الزخم، التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة.

ويؤكد تراجع أسعار البناء في السوق عدداً من النقاط الإيجابية ومنها: انخفاض تكلفة بناء المنازل والمشاريع، وتشجيع المستثمرين والمطورين على بدء مشاريع جديدة، وزيادة المعروض من المساكن.

الحديد

وتظهر بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب للأسبوع الرابع من شهر مايو تراجعاً بنسبة 3 % في كل من حديد الاستيراد من متوسط 605 دولارات للطن إلى 585 دولاراً للطن، كما تراجع سقف سعر أسلاك الحديد إلى دون 600 دولار للطن الواحد.

في مقابل ذلك شهد السوق طرح عروض سعرية، وفق مقاولين على الحديد المحلي الصنع ما بين 2950 و3000 درهم للطن، منخفضاً عن 3000 درهم منذ بداية شهر مايو.

وتراجعت أسعار بعض أنواع الطابوق بنسبة 5 %، ليبدأ سعر الطابوق المجوف متوسط من 4.3 دراهم للقطعة، كذلك انخفض سعر الطابوق المصمت إلى 5.4 دراهم، فيما استقر سعر الطابوق الحراري ليبدأ من سعر 6.8 دراهم للقطعة الواحدة.

وتركز انخفاض أسعار الرمل الخاص في عمليات الإنشاء والتشطيبات، حيث طرح موردون متوسطات سعرية بتراجع يتراوح ما بين 7 % و9 %، ليستقر سعر الشاحنة من الرمل الأبيض لتبدأ لدى موردين من سعر يقارب 1150 درهماً، بينما بلغ متوسط وحدة قياس 3 أطنان سعر 550 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر الرمل الأسود 1300 درهم للشاحنة الواحدة.

الأسمنت

وانخفضت أسعار الأسمنت العادي خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو عن متوسطات أسعارها، التي بلغتها منتصف الشهر، لتبدأ من متوسط 15 درهماً للعبوة مقارنة بسعر 16.2 درهماًـ فيما تراوح الحد الأقصى بين 17 درهماً و18 درهماً للعبوة الواحدة، فيما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ليبدأ سعر المتر من الخرسانة العادية عند 320 درهماً، بينما متوسط الخرسانة المسلحة عند سعر 370 درهماً للمتر الواحد، كما ساد الثبات أيضاً المستويات السعرية التي وصلت إليها سلع أخرى كالأخشاب وركام البناء ومواد التشطيبات وغيرها.

ووفق مقاولين، فإن حركة الأسعار باتت تشهد تغيرات سريعة تقلبات واضحة خلال الأسابيع الماضية وفق معطيات الكميات المعروضة في الأسواق وحركة المبيعات واستقرار سلاسل التوريد والتنافسية بين الموردين في استقطاب عروض الشراء.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع أسعار مواد البناء في أي دولة يعني أن تكلفة شراء المواد المستخدمة في البناء (مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والألمنيوم والطابوق وغيرها) أصبحت أقل من السابق. وعادة ما تكون لذلك عدة آثار اقتصادية، منها: انخفاض تكلفة إنشاء المباني والمشاريع، سواء السكنية أو التجارية أو الحكومية، وزيادة ربحية شركات المقاولات والمطورين العقاريين إذا لم تنخفض أسعار العقارات بنفس النسبة، وإمكانية انخفاض أسعار بعض العقارات أو الوحدات السكنية على المدى المتوسط.