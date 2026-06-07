420 مليون حاوية ناولتها موانئ دبي العالمية في 5 سنوات

تواصل موانئ دبي العالمية ترسيخ مكانتها أحد أبرز اللاعبين في قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ على مستوى العالم، مستندة إلى أداء تشغيلي يعكس ديناميكية عالية في إدارة شبكتها الدولية وقدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، سجلت الشركة مساراً تصاعدياً واضحاً في حجم مناولة الحاويات، ليصل إجمالي المناولة إلى نحو 419.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في دلالة قوية على اتساع نطاق عملياتها وتعاظم دورها المحوري في ربط الأسواق العالمية وتعزيز انسيابية التجارة الدولية.

وعلى امتداد هذه الفترة، حققت موانئ دبي العالمية نمواً تراكمياً يقارب 19.9 %، ومتوسط نمو سنوي مركب بلغ نحو 4.6 %، وهو أداء يعكس متانة الاستراتيجية التشغيلية التي تعتمدها المجموعة، والقائمة على التوسع الجغرافي المتوازن، ورفع كفاءة العمليات، وتسريع وتيرة الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشركة حصلت عليها «البيان» أن موانئ دبي العالمية ناولت عام 2021 نحو 77.9 مليون حاوية نمطية، في مرحلة كانت لا تزال فيها الأسواق العالمية تتعافى من تداعيات جائحة كوفيد19.

ومع دخول عام 2022، ارتفع هذا الرقم إلى 79 مليون حاوية، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 1.4 %، في إشارة إلى استقرار تدريجي في حركة التجارة الدولية.

وشهد عام 2023 استمرار هذا المسار الإيجابي، حيث ارتفعت الأحجام إلى 81.3 مليون حاوية، محققة نمواً بنسبة 2.9 % مقارنة بعام 2022، مدفوعة بتحسن الطلب العالمي على السلع وتوسع الشركة في أسواق استراتيجية.

أما التحول الأبرز فقد جاء في عام 2024، حين قفزت أحجام الحاويات إلى 88.3 مليون حاوية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8.6 % على أساس سنوي، وهو ما يعكس مرحلة تسارع واضحة في الأداء التشغيلي مدعومة بانتعاش التجارة العالمية وتحسن سلاسل الإمداد.

وفي عام 2025، واصلت الشركة تحقيق مستويات قياسية، حيث بلغ حجم مناولة الحاويات نحو 93.4 مليون حاوية نمطية، بنمو سنوي قدره 5.8 %، في أعلى مستوى في تاريخها، ما يؤكد استمرار الزخم التصاعدي في عملياتها العالمية.

ويؤكد هذا الأداء أن موانئ دبي العالمية لا تكتفي بمواكبة نمو التجارة العالمية، بل تسهم في تشكيله، عبر شبكة عمليات مرنة واستثمارات نوعية تمنحها قدرة متقدمة على مواجهة التقلبات الاقتصادية واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة.