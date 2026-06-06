غرف دبي تبحث مع رئيس وزراء مملكة ليسوتو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

بحثت غرف دبي آفاق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي ومملكة ليسوتو، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا مع وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، وبمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب أفريقيا والسفير غير المقيم لدى مملكة ليسوتو.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة مملكة ليسوتو، من بينهم معالي نثاتي موروسي، وزير الإعلام والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعالي موهلومي موليكو، وزير الموارد الطبيعية، ومعالي موتلاتسي ماكيليبو، وزير التجارة والصناعة وتنمية الأعمال، إلى جانب سعادة نتسيمي جافيتا، المفوض السامي لمملكة ليسوتو لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

وأكد معالي سام ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع دبي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها دبي في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي بما يدعم الارتقاء بمستويات التعاون الاستثماري بين الجانبين.

كما دعا معاليه إلى تنظيم «منتدى دبي – ليسوتو للأعمال» ليشكل منصة فاعلة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز قنوات التواصل والشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، مشيداً بالنموذج الاقتصادي لدبي ومكانتها الرائدة على الساحة الاقتصادية العالمية.

من جانبه، قال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "نلتزم بتوسيع آفاق التعاون مع مملكة ليسوتو وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في دبي وليسوتو، بما يسهم في إيجاد فرص جديدة للنمو وتحقيق الازدهار المشترك" .

وأضاف: "نحرص على توطيد التواصل بين شركات القطاع الخاص في دبي وليسوتو واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تنويع الشراكات التجارية ويفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، ويسهم في بناء شراكات نوعية تعزز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة " .

وجاء الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى جنوب أفريقيا، في إطار جهودها المتواصلة لدعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو أسواق القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.