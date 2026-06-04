277 منشأة صناعية بالفجيرة واستثمارات بـ13 مليار درهم في 2025

سجل القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة أداءً متصاعداً خلال عام 2025، مع تسجيل زيادات ملموسة في عدد المنشآت وحجم العمالة، إلى جانب نمو قوي في رؤوس الأموال المستثمرة، ما يعكس توسع النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار.

وارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة في عام 2025 مقارنة بـ 263 منشأة في 2024، بزيادة بلغت 14 منشأة وبنسبة نمو 5.3%، فيما بلغ عدد العاملين 21740 عاملاً، محققاً نمواً نسبته 1.2%، الأمر الذي يعكس استقراراً في سوق العمل مع توسع تدريجي في النشاط.

وتظهر البيانات، وفق الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء، ارتفاعاً لافتاً في حجم الاستثمارات الصناعية، حيث قفزت رؤوس الأموال إلى نحو 13.06 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ 11.25 مليار درهم في 2024، بزيادة تجاوزت 1.8 مليار درهم، وبنسبة نمو قوية بلغت 16.1%، وهي الأعلى بين المؤشرات الرئيسية.

وعلى مستوى أكبر الأنشطة من حيث رأس المال، تصدر قطاع الصناعات التعدينية غير المعدنية باستثمارات بلغت نحو 5 مليارات درهم، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنحو 3.6 مليارات درهم، ثم قطاع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية بقيمة تقارب 3.5 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية الأساسية استثمارات بنحو 322 مليون درهم.

ويعكس هذا التركز في الاستثمارات توجه القطاع الصناعي في الفجيرة نحو الصناعات الثقيلة والتحويلية ذات القيمة الرأسمالية العالية، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.

وشهد توزيع المنشآت الصناعية تطوراً يعكس اتساع النشاط الصناعي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث حافظ قطاع التعدين واستغلال المحاجر على صدارته بعدد 77 منشأة في كلا العامين، ما يؤكد مكانته كركيزة أساسية في الهيكل الصناعي للإمارة وقدرته على جذب الاستثمارات، فيما سجلت بعض الأنشطة نمواً واضحاً في عدد المنشآت، إذ ارتفع عدد منشآت الصناعات التعدينية غير المعدنية من 46 منشأة إلى 50 منشأة في 2025، كما زادت منشآت صناعة المنتجات المعدنية والمعدات والآلات من 42 إلى 45 منشأة، وهو ما يعكس توسّع الصناعات التحويلية المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات الثقيلة.

ويعكس النمو في رأس المال توجهاً واضحاً نحو تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاع الصناعي، بالتوازي مع نمو متوازن في عدد المنشآت والكوادر العاملة، ما يعزز من دور القطاع كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في الإمارة.