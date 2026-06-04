تحالف صيني يبني محطة طاقة بـ 6.2 مليارات درهم في أبوظبي

وقعت شركة «الصين لهندسة الطاقة» عقداً بقيمة 1.69 مليار دولار(6.2 مليارات درهم) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروع محطة توليد طاقة، تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة في أبوظبي، وفق إفصاح رسمي منشور في بورصة شنغهاي.

ويضم التحالف الفائز ثلاث شركات تابعة للمجموعة الصينية، حيث جرى توقيع العقد مع شركة المشروع، التي أسسها المطورون الفائزون، وهما شركة «الجميح للطاقة والمياه» السعودية ،وشركة «سمبكورب الطويلة سي» السنغافورية.

ويستهدف المشروع إنشاء محطة ثنائية الوقود بقدرة إنتاجية صافية تبلغ 2600 ميجاواط، بما يدعم خطط التوسع في قدرات توليد الطاقة في إمارة أبوظبي، تحت إشراف شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC).

وبحسب البيانات تمتد مدة تنفيذ أعمال الإنشاء إلى 32 شهراً، في إطار مشروع يُعد من أبرز مشاريع البنية التحتية للطاقة في الإمارة، ويعكس استمرار الاستثمارات في تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

ويأتي المشروع ضمن توجهات أبوظبي لتعزيز مزيج الطاقة عبر الاعتماد على محطات عالية الكفاءة، تعمل بالدورة المركبة، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات مقارنة بمحطات التوليد التقليدية، إلى جانب دعم استقرار الشبكة الكهربائية على المدى الطويل.

ويعكس دخول تحالف يضم شركات إقليمية ودولية في تنفيذ المشروع استمرار جاذبية قطاع الطاقة في دولة الإمارات للاستثمارات العالمية، خصوصاً في المشاريع المرتبطة بتوسيع البنية التحتية، وتحديث منظومة الكهرباء.