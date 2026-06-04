دبي تواصل تحقيق إنجازات سياحية ملموسة رغم التحديات

«طيران الإمارات» استعادت 96 % من شبكتها التشغيلية

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن القطاع السياحي في دبي يواصل تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مرونة المنظومة السياحية وتكامل جهود الشركاء أسهما في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية

وقال، إن دبي تواصل تطوير قطاعها السياحي، من خلال تبني استراتيجيات مرنة، تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم استدامة النمو، مشيراً إلى أن الابتكار والتعاون بين مختلف الجهات شكّلا ركيزتين أساسيتين للنجاح في مواجهة التحديات.

جاءت تصريحات كاظم خلال اللقاء الدوري، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بحضور واسع من الشركاء في قطاعات الضيافة والطيران وتجارة التجزئة والمأكولات، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، حيث جرى استعراض مؤشرات الأداء السياحي والاقتصادي ومناقشة ملامح المرحلة المقبلة من النمو.

وأوضح كاظم أن دبي تعاملت مع تداعيات الوضع الإقليمي عبر نهج منسّق، يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والسياحية في المدينة، من خلال تواصل مستمر بين الجهات المعنية، وظهور واضح للقيادة لتعزيز الثقة.

وأوضح أن الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19»، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة التواصل والتنسيق، تم توظيفها مجدداً لمواجهة الوضع، إلى جانب اتخاذ إجراءات دعم حكومية للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن المرونة كانت عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار مختلف القطاعات، كما أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وحزم الدعم الحكومية، التي بلغت 2.5 مليار درهم أسهما في تعزيز مرونة القطاع الخاص واستدامة النمو.

طيران الإمارات

وأظهر العرض التوضيحي لبيانات قطاع الطيران أن «طيران الإمارات» استعادت نحو 96% من شبكتها التشغيلية لتصل إلى 138 وجهة في 73 دولة، مع تشغيل أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بينما سجلت «فلاي دبي» عودة قوية بنحو 80% من شبكتها إلى الخدمة، مع أكثر من 100 وجهة في 50 دولة، وتشغيل أكثر من 1750 رحلة أسبوعياً.

فعاليات

وفي سياق متصل، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن المؤسسة تواصل تقديم أجندة متكاملة من الفعاليات، التي تلبي تطلعات مختلف شرائح الجمهور، بما يعزز مكانة دبي ويزيد من تنافسيتها على الساحة العالمية.

وأضاف، إن هذه الفعاليات تسهم في استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتدعم نمو الإنفاق في قطاعات اقتصادية متعددة، وترسخ جاذبية دبي وجهة رائدة في السياحة والتجزئة.

وأشار إلى أن البرامج الترويجية، ومن بينها مبادرة «الفوز بـ 12 منزلاً في دبي»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع شركة بن غاطي، تمثل نموذجاً مبتكراً لتحفيز قطاع التجزئة.

حيث تتيح للمتسوقين فرصة الدخول في سحوبات عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، ضمن حملة تشمل أكثر من 1000 علامة تجارية، و3500 منفذ بيع، بما يعكس حجم التفاعل الكبير مع الفعاليات الموسمية ودورها في دعم الحركة الاقتصادية في الإمارة.