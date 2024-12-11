الإمارات أفضل بيئة تمويلية للشركات الناشئة في المنطقة

برزت الإمارات كأفضل بيئة تمويلية للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشهر الثاني على التوالي بـ146 مليون دولار تم جمعها عبر 11 صفقة في نوفمبر، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن ومضة.

وقادت شركة eyewa ومقرها الإمارات وشركة Lean Technologies نمو تمويل الشركات الناشئة هذا من خلال تأمين أكبر أحجام التذاكر، حيث حصلتا على 100 مليون دولار و67.5 مليون دولار على التوالي في الربع الرابع، بحسب «إيكومنومي ميدل إيست».

جمعت الشركات الناشئة في السعودية ثاني أعلى مبلغ، حيث حصلت 23 شركة ناشئة على 94 مليون دولار من التمويل. في الوقت نفسه، احتلت مصر المرتبة الثالثة، حيث حصلت 8 شركات ناشئة بنجاح على نحو 16 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة عن 1.6 مليون دولار في الشهر الماضي. هذا النمو جدير بالملاحظة، بالنظر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة على حدود الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، إضافة إلى الانخفاض المستمر لعملتها.

مع اقتراب الربع الأخير من 2024 من نهايته، أظهرت الشركات الناشئة في التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخماً كبيراً، حيث حصلت على 258 مليون دولار من خلال 46 صفقة في نوفمبر. وهذا يمثل زيادة بنسبة 92 في المائة على أساس شهري وانخفاضاً بنسبة 196 في المائة عن 764 مليون دولار تم جمعها في الشهر نفسه من العام الماضي. ومع ذلك، عند خصم تمويل الديون من إجمالي استثمار العام السابق، سيتم تقليص التفاوت إلى 32 في المائة.

من حيث أداء القطاع، احتلت التجارة الإلكترونية الصدارة في تمويل الشركات الناشئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصفقة الكبيرة التي عقدتها شركة eyewa في الإمارات، حيث اجتذبت 7 شركات ناشئة في هذا المجال 104 ملايين دولار من التمويل. دفع هذا التحول التكنولوجيا المالية، التي كانت الخيار الأول للمستثمرين لمدة 4 أشهر متتالية، إلى المركز الثاني، حيث جمعت 80 مليون دولار عبر أربع شركات ناشئة.

وبرزت الإمارات والسعودية ومصر من بين دول المنطقة بأكبر قدر من النمو في أحجام صفقات الشركات الناشئة. وشكلت الإمارات 38 في المائة من جميع الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة في عدد الصفقات. في الوقت نفسه، شهدت السعودية ثاني أكبر نمو بنسبة 7% على أساس سنوي في الصفقات.

وفي الإمارات، برزت أبوظبي كأسرع منظومة للشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2024 الصادر عن شركة ستارت أب جينوم وشبكة ريادة الأعمال العالمية. ووجد التقرير أن قيمة النظام البيئي في أبوظبي نمت بنسبة 28% بين يوليو 2021 وديسمبر 2023، مقارنة بالفترة السابقة.

وقفز ترتيب أبوظبي 15 مركزاً مقارنة بالعام السابق، لتحتل المرتبة 61-70، بإجمالي تمويل في المرحلة المبكرة بقيمة 284 مليون دولار وإجمالي تمويل رأس المال الاستثماري بقيمة 1.06 مليار دولار من عام 2019 إلى عام 2023.