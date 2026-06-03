11 % نمو قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات بالربع الأول

تحدى قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، محققاً نموًا بنسبة 11 % ليصل إلى حصة سوقية قدرها 8.5% من إجمالي السيارات المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحصل قطاع السيارات الكهربائية على المركز الثاني في تصنيفات السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحظي بدعم حكومي ضمن مبادرة «صافي انبعاثات صفرية 2025» وتزايد اهتمام المستهلكين.

وذكر تقرير على موقع «فوكس تو موف» أن شركة «بي واي دي» الصينية قفزت في التصنيف 7 مراكز لتتصدر القائمة، بزيادة قدرها 970.1% لتصل حصتها السوقية إلى 26%، فيما تراجعت شركة «تسلا» من المركز الأول إلى الثاني، بنسبة 16.1%، مع احتفاظها بحصة سوقية تبلغ 20.3%. وتراجعت «تويوتا» مركزاً واحداً إلى المركز الثالث بخسارة 23%.

وكان سوق السيارات في الإمارات قد شهد نمواً سريعاً بين عامي 2010 و2015، حيث تضاعف حجمه أكثر من مرتين، من 213072 وحدة إلى ذروة بلغت 408154 وحدة. وشهد عام 2021 انتعاشاً ونمواً بنسبة 28 %، وزاد تحسن السوق في عام 2022 بنمو نسبته 2.7 %، ثم شهد قفزة نوعية في عام 2023 بنسبة 29 %، ليتجاوز 300000 وحدة مجدداً في عام 2024 مع ارتفاع بنسبة 19.2 %.

وكان تبني السيارات الكهربائية في البدايات محدوداً، إلا أن الحوافز القوية، وتوسيع شبكات الشحن، وتوفر طرازات صينية بأسعار معقولة، أسهمت في رفع الطلب بنسبة 264.6 % في عام 2024. ولعبت علامات تجارية مثل «جيتور» دوراً محورياً من خلال تقديم سيارات بأسعار مناسبة وتقنيات متطورة تلبي احتياجات المشترين في الإمارات. وفي عام 2025، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 221987 وحدة، منها 26806 وحدات من السيارات الكهربائية.

وكانت جيتور العلامة التجارية الوحيدة ضمن أفضل خمس علامات تجارية التي حققت مكاسب كبيرة خلال الربع الأول. كذلك أبهرت «بي واي دي» الجميع بارتفاع مبيعاتها بنسبة 970.1 %، ما أسهم في توسيع سوق السيارات الكهربائية.

وعلى صعيد العلامات التجارية، لا تزال تويوتا تتصدر السوق، بحصة سوقية بلغت 22.3%. وجاءت نيسان في المركز الثاني بحصة سوقية 14.7%، تلتها ميتسوبيشي في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.5%.