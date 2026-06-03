غرف دبي وكيب الغربية تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات

بحثت غرف دبي سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ومقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا، خلال اجتماع عقد في مدينة كيب تاون مع معالي آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية، بمشاركة سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، وذلك على هامش بعثة تجارية تقودها غرفة تجارة دبي إلى جنوب إفريقيا.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات بين مجتمعَي الأعمال، في ظل ما تتمتع به دبي من مكانة عالمية كمركز للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية، وما تمتلكه مقاطعة كيب الغربية من مقومات استثمارية وفرص نمو واعدة في القارة الإفريقية.

وأكد معالي آلان ويندي التزام مقاطعة كيب الغربية بتعزيز وتوسيع علاقاتها التجارية مع دبي ودولة الإمارات، في إطار الجهود الرامية إلى بناء جسور جديدة من الفرص الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كمركز رائد للتمويل والخدمات اللوجستية والسياحة والابتكار تتوافق مع رؤية المقاطعة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يسهم في خلق فرص العمل.

وأوضح ويندي أن هناك فرصاً واعدة لتوسيع التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الواعدة، لافتاً إلى أن مقاطعة كيب الغربية توفر بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب سجل مثبت من النجاحات الاستثمارية، ما يجعلها شريكاً مثالياً للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع نحو أسواق القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد سالم الشامسي حرص غرف دبي على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مجتمع الأعمال في مقاطعة كيب الغربية وجنوب إفريقيا، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة بما يعزز تنافسية الشركات ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وأشار الشامسي إلى أهمية تطوير روابط الأعمال الثنائية وبناء شراكات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التعاون عبر مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن قيادة غرفة تجارة دبي لبعثة تجارية تضم شركات من دبي إلى جنوب إفريقيا تعكس الأولوية التي توليها الغرفة للسوق الجنوب إفريقية، التي تعد الشريك التجاري الخامس لدبي على مستوى القارة الإفريقية خلال العام الماضي.

وقال الشامسي إن جنوب إفريقيا تتمتع بمكانة اقتصادية بارزة وإمكانات نمو واعدة، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لمجتمع الأعمال في دبي، فيما تبرز مقاطعة كيب الغربية كمركز اقتصادي حيوي يحتضن العديد من القطاعات ذات الأولوية، لا سيما تجارة المواد الغذائية.

وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص غرف دبي على ترسيخ أواصر التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزيز فرص بناء شراكات مستدامة تسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار المتبادل، وتدعم توسع الشركات واستفادتها من الفرص النوعية التي تزخر بها كل من دبي ومقاطعة كيب الغربية.

واستعرضت غرف دبي خلال الاجتماع المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الإمارة، وما توفره من فرص لتوسع الشركات الجنوب إفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب الدور المحوري الذي تؤديه دبي في حركة التجارة الدولية وتسهيل بناء الشراكات العابرة للحدود، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مختلف الأسواق.

وجاء الاجتماع على هامش البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي إلى مدينة كيب تاون، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو أسواق جنوب إفريقيا، من خلال تعزيز التواصل مع الشركاء المحليين واستكشاف مجالات جديدة للنمو عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.