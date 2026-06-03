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تراجع أسعار الذهب والفضة اليوم في الإمارات

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عبادة ابراهيم

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وزيادة عمليات جني الأرباح، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق.

أما على مستوى الأسعار، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 538.50 درهماً، فيما تراجع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.80 دراهم، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية واتجاهات الطلب.

عيار 24: 538.50 درهماً

عيار 22: 498.50 درهماً

عيار 21: 478.00 درهماً

عيار 18: 409.75 درهماً

الفضة

الجرام: 8.80 دراهم

الأونصة: 273.68 درهماً

الكيلو: 8799.01 درهماً