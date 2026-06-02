دبي.. عودة سوق التداول الثانوي للعقارات المرمزة لتعزيز سيولة الاستثمار الرقمي

عاد سوق التداول الثانوي للعقارات المرمزة التابع لمنصة «بريبكو منت» (PRYPCO Mint) إلى العمل مجدداً بعد فترة توقف، في خطوة تعزز سيولة الاستثمار العقاري الرقمي، وتتيح للمستثمرين شراء وبيع حصصهم العقارية على مدار الساعة.

وأظهرت بيانات السوق عودة عدد من العقارات المرمزة إلى التداول، مع إدراج حصص مملوكة لمستثمرين سابقين للبيع في السوق الثانوية، ما يمنح المستثمرين الجدد فرصة الدخول إلى مشاريع عقارية قائمة بأسعار قد تقل في بعض الحالات عن أسعار الطرح الأولي.

وكانت «بريبكو مِنت»، أول منصة لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول منصة عالمياً، تبرم شراكة مع جهة حكومية هي دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) لترميز سند ملكية عقاري، قد أعلنت عن إطلاق أول سوق تداول لها في 20 فبراير الماضي عبر تطبيق «بريبكو مِنت».

وتضم العقارات المعروضة اليوم وحدات سكنية موزعة على عدد من أبرز المناطق في دبي، من بينها دبي مارينا، والخليج التجاري، وشوبا هارتلاند، ودبي هيلز إستيت، إضافة إلى مشاريع تاون هاوس في مناطق التطوير الجديدة.

إقبال متفاوت

وتُظهر بيانات المنصة تفاصيل حول عدد المستثمرين الذين طرحوا حصصهم للبيع في كل عقار، إلى جانب عدد الرموز العقارية (Tokens)، التي تم بيعها فعلياً والمتبقي منها في السوق، وحالياً تعرض المنصة آلاف الرموز العقارية لـ 8 عقارات في دبي متاحة للتداول، فعلى سبيل المثال تم عرض شقة ضمن مشروع «Executive Residences» في دبي هيلز إستيت من قبل 16 مستثمراً، حيث جرى بيع 6700 رمز عقاري، فيما لا يزال أكثر من 90 ألف رمز متاحاً للمستثمرين، فيما بلغ متوسط سعر الرمز العقاري 2.82 درهم، كما أظهرت البيانات بيع 3995 رمزاً عقارياً في وحدة ضمن مشروع «JW Marriott»، مقابل أكثر من 151 ألف رمز لا تزال معروضة، في حين تم بيع 3141 رمزاً في وحدة ضمن مشروع «Sobha Creek Vistas»، مع بقاء أكثر من 92 ألف رمز متاح للتداول.

وفي المقابل لا تزال بعض الوحدات المدرجة حديثاً دون عمليات بيع حتى الآن، ما يعكس تفاوتاً في مستويات الطلب بين العقارات المختلفة تبعاً للموقع والعائد المتوقع وسعر الرمز العقاري.

سيولة أكبر للمستثمرين

وتعد السوق الثانوية إحدى أهم مراحل تطور نموذج الترميز العقاري، إذ تسمح للمستثمرين بالتخارج من استثماراتهم قبل بيع العقار بالكامل، وهو ما يعالج أحد أبرز التحديات التقليدية للاستثمار العقاري المتمثل في انخفاض السيولة،

كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على متوسط سعر الرمز العقاري لكل وحدة، وعدد المستثمرين البائعين، ونسبة الخصومات المتاحة، التي تصل في بعض الحالات إلى 5 % و10 % مقارنة بالسعر المرجعي.

نقلة جديدة

وتمثل عودة السوق الثانوية خطوة مهمة نحو تعزيز نضج سوق العقارات المرمزة في دبي، خصوصاً مع تنامي الاهتمام العالمي بالاستثمار الجزئي في الأصول العقارية، كما تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين عبر خفض الحد الأدنى للدخول إلى السوق العقارية، مع توفير مرونة أعلى في عمليات الشراء والبيع مقارنة بالاستثمار العقاري التقليدي.

وجاء إطلاق السوق الثانوي عقب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من «بريبكو مِنت»، التي ركزت على اختبار الأطر التنظيمية والتشريعية والتقنية اللازمة لترميز الأصول العقارية مباشرة على سندات الملكية، وشهدت المرحلة التجريبية مشاركة قوية من المستثمرين، حيث استقطبت مستثمرين من أكثر من 50 جنسية، وسهّلت استثمارات في عقارات مرمَّزة تجاوزت 18.5 مليون درهم، مع تمويل أحد العقارات بالكامل، خلال وقت قياسي بلغ دقيقة و58 ثانية فقط.