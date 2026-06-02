137 مليون مسافر على متن "فلاي دبي" خلال 17 عاماً من التحليق

نجحت فلاي دبي على مدى 17 عاماً من انطلاقتها عام 2009 في تحويل رؤيتها الطموحة إلى قصة نجاح استثنائية في قطاع الطيران، حيث نقلت أكثر من 137 مليون مسافر، ووسّعت شبكتها لتشمل أكثر من 140 وجهة في 58 دولة ما عزز حضورها كإحدى أبرز شركات الطيران في المنطقة.

ومنذ انطلاق عملياتها التشغيلية في يونيو 2009، تبنت فلاي دبي رؤية طموحة تقوم على إزالة الحواجز أمام السفر وتوفير خيارات نقل جوي أكثر سهولة وكفاءة، الأمر الذي مكنها من بناء شبكة واسعة من الوجهات وربط الأسواق الناشئة والمناطق غير المخدومة مباشرة بدبي.

وخلال 17 عاماً من النمو المتواصل، نجحت الناقلة في تعزيز الربط الجوي بين دبي والأسواق الإقليمية والعالمية، وفتحت أكثر من 100 وجهة لم تكن تتمتع سابقاً برحلات مباشرة إلى دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية، ما أسهم في دعم حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل الاقتصادي والثقافي بين الدول والمجتمعات.

وشغلت فلاي دبي خلال العام الماضي نحو 126604 رحلة، وتسلّمت 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، ليرتفع بذلك عدد طائراتها إلى 97 طائرة بمتوسط عمر 5.5 سنوات. كما أخرجت الشركة ثلاث طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد من الخدمة، وأعادتها إلى شركات التأجير.

وقامت بتحديث ثماني طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، ليصل إجمالي عدد الطائرات المُحدّثة في الأسطول إلى 25 طائرة مع نهاية العام الماضي، الامر الذي يأتي في إطار جهود الناقلة المستمرة لتعزيز اتساق الخدمات وتقديم تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين في كل من درجتي الأعمال والسياحية.

وتوجت الناقلة عامها بحضور قوي في معرض دبي للطيران، حيث تم الإعلان عن طلبات شراء طائرات جديدة، تشمل 150 طائرة من طراز إيرباص A321neo و75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. وتُساهم هذه الإضافة الاستراتيجية في تنويع أسطول الشركة من الطائرات ذات الممر الواحد، وتعزيز استراتيجيتها طويلة الأجل.

وخلال العام 2025 وقّعت الشركة 11 اتفاقية جديدة للربط بين شركات الطيران، موسعةً بذلك محفظتها لتشمل أكثر من 42 شريكاً، وموفرةً لعملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكات فلاي دبي وشركائها، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مشاركة بالرمز مع طيران كندا وطيران الإمارات والخطوط الجوية المتحدة.

ومع استمرارها في جذب مختلف الكفاءات ضمن حملات التوظيف المستمرة نمت أعداد الموظفين في الشركة بنسبة 11%، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 6763 موظفًا. كما عززت فلاي دبي قدراتها الداخلية بإطلاق برنامج تدريب الطيارين للمبتدئين وبرنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات.

ولعبت فلاي دبي دوراً مهماً في دعم الاستراتيجية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات، من خلال تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية ودعم قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. كما أسهمت في ترسيخ مكانة مطار دبي كمركز عالمي لحركة السفر والنقل الجوي.

ومع دخولها عامها الثامن عشر، تواصل فلاي دبي مسيرة النمو والتوسع مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات، ورؤية مستقبلية تركز على الابتكار وتوسيع شبكة الوجهات وتقديم تجربة سفر متطورة تلبي تطلعات ملايين المسافرين.