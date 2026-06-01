أدنوك وسوكار وتوتال إنرجيز وبوتاش تبرم اتفاقية بيع وشراء غاز من حقل في أذربيجان

وقّعت كل من شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار، وتوتال إنرجيز الفرنسية، وذراع الاستثمار الدولي لشركة أدنوك الإماراتية (إكس آر جي)، إلى جانب شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش، اتفاقية بيع وشراء للغاز الطبيعي المنتج من حقل أبشيرون البحري في أذربيجان، في خطوة تعزز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات المشاركة، في وقت تستعد فيه أذربيجان لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمرحلة الثانية من تطوير الحقل خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمرحلة الجديدة بحلول عام 2029، بطاقة سنوية تتجاوز 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع توجيه نحو نصف الإنتاج إلى السوق التركية بموجب الاتفاقية الجديدة.

ويُعد حقل أبشيرون أحد أكبر حقول الغاز والمكثفات في أذربيجان، في حين يُنتظر أن تسهم المرحلة الثانية من تطويره في تعزيز صادرات الغاز الأذربيجانية إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية، ودعم أمن الطاقة في المنطقة.

وفي تطور متصل، كشفت شركة (إكس آر جي) التابعة لأدنوك عن توقعاتها باستكمال إجراءات شراء حصة في شركة ممر الغاز الجنوبي من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية بحلول سبتمبر 2026، في إطار توسعها الاستراتيجي في البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود.

وكانت أدنوك قد وقعت في نوفمبر 2025 اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة في المشروع، ضمن شراكة أوسع مع أذربيجان تشمل الاستثمار في ممر الغاز الجنوبي، الذي يمتد عبر شبكة أنابيب بطول 3500 كيلومتر تنقل الغاز من بحر قزوين إلى جنوب أوروبا عبر تركيا.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة تفاهمات متنامية بين سوكار و(إكس آر جي/أدنوك)، شملت سابقاً نقل حصص في حقول «سارب» و«أم لولو»، إضافة إلى صفقة تتعلق بحصة في حقل أبشيرون للغاز والمكثفات.

ويُنظر إلى هذه التحركات باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل بين الإمارات وأذربيجان في قطاع الطاقة، وتوسيع حضور الشركات الخليجية في مشاريع الغاز والبنية التحتية الحيوية على مستوى الأسواق الدولية.