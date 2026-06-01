«لينكدإن»: الإمارات تتصدر أوروبا والشرق الأوسط في نمو الوظائف عن بعد

20 % النمو في طلبات التقديم على الوظائف عن بُعد في الدولة

التجزئة من أكثر القطاعات اعتماداً على المواهب الميدانية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق العمل ديناميكية ومرونة على مستوى المنطقة، مدفوعة بالتحول الرقمي المتسارع وتغير أنماط التوظيف عالمياً، حيث سجلت الدولة أعلى معدل نمو في فرص العمل عن بعد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 121.7% على أساس سنوي، متقدمة على أسواق عالمية مثل هولندا والمملكة المتحدة.

ويعكس هذا النمو المتسارع التحول المستمر في بيئة العمل داخل الإمارات، مع تزايد اعتماد الشركات على النماذج المرنة والتوظيف الرقمي، إلى جانب استمرار اهتمام الباحثين عن عمل بالوظائف عن بُعد، حيث ارتفعت طلبات التقديم على هذا النوع من الوظائف بنسبة 20.8 % على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات استمرار التحولات الهيكلية في سوق العمل، خاصة في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، حيث تُشكل النساء غالبية القوى العاملة في الخطوط الأمامية بقطاع المستشفيات والرعاية الصحية بنسبة 60.4%، فيما يقترب قطاع التعليم من تحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 47.2% للنساء، فيما يشكل موظفو الخطوط الأمامية 70.6% من القوى العاملة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات.

العمل عن بعد

وتفصيلاً، كشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» لشهر مارس 2026 وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن التوظيف في الإمارات سجّل صموداً نسبياً، في حين ظل التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تحت ضغط أكبر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة u0014.5 على أساس سنوي، ويعكس هذا الأداء لسوق العمل في الإمارات صموداً أكبر مقارنة بالاتجاهات الإقليمية الأوسع.

كما أظهر قطاع البناء صموداً نسبياً أيضاً عبر مختلف الأسواق، بما في ذلك دولة الإمارات، مما يعكس استمرار الاستقرار في القطاعات الأساسية رغم الضغوط الإقليمية الأوسع.

وفي الوقت نفسه، تواصل أنماط العمل المتغيرة التأثير على ديناميكيات التوظيف، فقد شهدت فرص العمل عن بُعد نمواً ملحوظاً خلال شهر مارس، حيث سجّلت دولة الإمارات أعلى معدل نمو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة u00121.7 على أساس سنوي، متقدمة على أسواق مثل هولندا بنسبة P.3 والمملكة المتحدة بنسبة &.6.

كما ارتفعت طلبات التقديم على الوظائف عن بُعد في دولة الإمارات بنسبة.8 على أساس سنوي، مما يعكس استمرار اهتمام الباحثين عن عمل بهذا النوع من الفرص الوظيفية.

الخطوط الأمامية

ووفقاً لـ شبكة «لينكيدإن»، حافظت القوى العاملة في الخطوط الأمامية في الإمارات على مستوى عالٍ من الاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. ويُعد قطاع المستشفيات والرعاية الصحية القطاع الوحيد الذي تشكل فيه النساء غالبية المواهب العاملة في الخطوط الأمامية، حيث تمثل النساء 60.4% من أدوار الخطوط الأمامية في القطاع.

فيما يقترب قطاع التعليم من تحقيق التوازن بين الجنسين، إذ تمثل النساء 47.2% من أدوار الخطوط الأمامية في القطاع، كما يمتلك قطاع المستشفيات والرعاية الصحية واحدة من أقوى القوى العاملة الميدانية من جيل الألفية، حيث يمثل هذا الجيل 61.8% من أدوار الخطوط الأمامية في القطاع.

ويشكل موظفو الخطوط الأمامية 70.6% من القوى العاملة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات، مما يجعله من بين أكثر القطاعات اعتماداً على المواهب الميدانية، ويُعد قطاع التجزئة ثاني أعلى القطاعات من حيث تركّز موظفي الخطوط الأمامية، بعد قطاع الضيافة والخدمات الغذائية.