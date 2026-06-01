«طيران الإمارات» تستحوذ على 34 طائرة وتمدد إيجار 7

نجحت «طيران الإمارات» في تنفيذ حزمة إجراءات استراتيجية لإدارة أسطولها وتعزيز جاهزيته التشغيلية في ظل استمرار تأخر تسليم الطائرات الجديدة من المصنّعين العالميين.

وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها «البيان» أن «طيران الإمارات» استحوذت خلال السنة المالية الماضية على 34 طائرة كانت مستأجرة سابقاً ضمن أسطولها، بينها خمس طائرات «بوينج 777» و29 طائرة «إيرباص أيه 380»، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز ملكية الأصول وتقليص الاعتماد على عقود التأجير طويلة الأجل.

وأظهرت البيانات أن الناقلة قامت بتمديد عقود إيجار 7 طائرات من طراز «بوينج 777»، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على السعة التشغيلية وتلبية الطلب المتنامي على السفر عبر شبكتها الدولية المتوسعة.

ممتلكات

وأسهمت التمديدات والاستحواذات، إلى جانب التعديلات المرتبطة بالتزامات إعادة الطائرات، في زيادة أصول الممتلكات والمنشآت والمعدات، إضافة إلى أصول حق الاستخدام، بنحو 3.3 مليارات درهم.

تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه شركات الطيران العالمية مواجهة تحديات مرتبطة بسلاسل التوريد، وتأخر برامج تصنيع وتسليم الطائرات، ما يدفع العديد من الناقلات إلى تمديد عمر أساطيلها الحالية أو شراء الطائرات المستأجرة للحفاظ على الخطط التشغيلية والنمو المستهدف.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات «إيرباص أيه 380» في العالم، فيما يشكل أسطول «بوينج 777» العمود الفقري لعملياتها بعيدة المدى، الأمر الذي يجعل الحفاظ على جاهزية هذه الطائرات أولوية استراتيجية للناقلة الإماراتية.

وتشغل «طيران الإمارات» أحد أحدث الأساطيل عالمياً، بمتوسط عمر يبلغ 10.8 سنوات، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي للصناعة البالغ 15.1 سنة بنهاية عام 2025. وضمّ الأسطول بنهاية العام 142 طائرة «بوينج 777»، و116 طائرة «إيرباص أيه 380»، و19 طائرة «إيرباص أيه 350».