الإمارات.. ثبات أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي للأسبوع الثالث

شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسة في أسواق الإمارات ثباتاً للأسبوع الثالث على التوالي، وفق بيانات لوزارة الاقتصاد، التي أوضحت استقرار أسعار 9 مجموعات رئيسة للأغذية حتى نهاية شهر مايو. وطبقاً لأسعار منصة رصد السلع التابعة للوزارة، فقد استقر سعر زيت الطعام عند أسعار تبدأ من 5 دراهم، وحتى ما دون 18.7 درهماً للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر، كذلك استقر سعر الطحين للأسبوع الثالث عند أسعار تبدأ من 2.1 درهم حتى 5 دراهم للكيلو الواحد. وتراوح سعر كيلو الأرز من 4 دراهم وحتى 16 درهماً، باختلاف الأصناف ومنافذ البيع، وبدأ سعر الكيلو من السكر من 2.25 درهم وحتى 5 دراهم، فيما استقر سعر البقوليات ليبدأ سعر الكيلو من سعر 3 دراهم.

أما السلع الطازجة، فبدأ سعر عبوة شرائح الخبر الأبيض من 6.14 دراهم وحتى 9.17 دراهم، واستقر سعر لتر الحليب الطازج من 3.75 دراهم وحتى 5.62 دراهم، واستقر سعر كيلو حليب البودر عند 20.79 درهماً. وشهد سعر الدجاج ثباتاً، ليبدأ الكيلو الطازج من 10.7 دراهم وحتى 20.8 درهماً، كما تراوح سعر بيض المائدة بين 0.27 درهم وحتى 0.77 درهم للبيضة الواحدة.