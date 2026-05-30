14 مليار دولار تبادلات تجارية قياسية للإمارات مع روسيا خلال 2025

وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية تشهد نمواً مطرداً، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 1.5 ضعف عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 14 مليار دولار.

ويتوقع أن تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات حيز التنفيذ بنهاية هذا العام، ما يسهم في تحسين جودة التجارة وتحقيق توازن أكبر فيها.

وتتسم العلاقات بين الجانبين بالديناميكية الإيجابية للتعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة، وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن المجالات الإنسانية.

ومن المتوقع أن يشكل توسيع نطاق التعاون إضافة مهمة إلى الاتفاقيات الإماراتية الروسية الموقعة العام الماضي بشأن التجارة الحرة في الخدمات وإلغاء الازدواج الضريبي.