ثاني الزيودي: الشراكات الشاملة رفعت التجارة الخارجية للدولة بشكل قياسي

أبرمت الإمارات 24 شراكة اقتصادية منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت وفق معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، في تعزيز نمو الميزان التجاري للدولة بتقليص الحواجز وتعزيز النفاذية نحو الأسواق.

وأوضح الزيودي خلال منتدى أبوظبي الاقتصادي الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي المالي، بأن الاتفاقيات تتضمن جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا منها 6 اتفاقيات تعمل بشكل كامل بما فيها كبرى الأسواق الإقليمية منها ستة منها الهند وتركيا.

وتابع: إن تلك الاتفاقيات بدأت بتحقيق نتائج مثمرة، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل بالنصف الأول من 2024 إلى 1.39 تريليون درهم بنسبة نمو 11.2% زيادة عن نفس الفترة من عام 2023.

فيما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% لتصل 256 مليار درهم. وأضاف معالي ثاني الزيودي بأن حركة التجارة للدولة حققت نمواً بـ8 مرات أكبر من المتوسط ​​العالمي، فيما كانت الإمارات المحركة للمبادرات العالمية الهادفة لتعزيز التكنولوجيا في سلاسل التوريد.