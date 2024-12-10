الزيودي: الإمارات ترسخ مكانتها العالمية أرضاً نابضة بالفرص

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، أولت – ولا تزال – اهتماماً كبيراً بالانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وترسيخ جاذبية بيئة الأعمال، وتعزيز ارتباط الدولة بسلاسل التوريد العالمية، وتنمية المواهب، وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار. وأوضح أن الإمارات حافظت على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، مشيراً إلى تحقيق نمو قياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% عام 2023، لتصل إلى 112.6 مليار درهم، وفقاً لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وقال: بالتزامن مع احتفالنا بمرور ثلاثة وخمسين عاماً على تأسيس الدولة، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية، أرضاً نابضة بالفرص، تمتلك اقتصاداً متنوعاً ومرناً، يستشرف المستقبل، ويستحضره عبر التوسع في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن قمة AIM للاستثمار، رسخت موقعها على خريطة الفعاليات العالمية، كواحدة من أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين وصُنّاع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة لصياغة مستقبل الاستثمار العالمي.

وقال: إن القمة تسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهةً عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ونموذجاً يحتذى به للتأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي -سواء كان الصادر أو الوارد- في إحداث التنمية الشاملة والنمو المستدام.

وأشار إلى أن القمة أسهمت على مدى السنوات الماضية في صياغة استراتيجيات استثمارية مبتكرة، تُعالج التحديات التنموية، وتدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، كما نجحت القمة، من خلال بناء شراكات طويلة الأمد، مع أكثر من 330 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات والهيئة الدولية، في تقديم حلول مبتكرة، وفرص استثمارية واعدة، ما عزز مكانتها كحدث عالمي رائد في مجال الاستثمار.

وقال: يسعدنا أن نطلق النسخة الرابعة عشرة من القمة بأبوظبي، في الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، مشيراً إلى أن نسخة 2025 من القمة، ستركز على محاور رئيسة مهمة، تشمل التجارة العالمية، والتصنيع والشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والتي تعكس أولويات مجتمع الاستثمار العالمي الطموحة.

وتابع: أتوجه بالشكر إلى فريق عمل القمة على جهودهم، ونتطلع إلى مخرجات فعاليات القمة على مدار 3 أيام، وما ستسفر عنه من مشاريع وشراكات استثمارية جديدة، تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد داوود الشيزاوي رئيس القمة، ورئيس منظمة AIM العالمية لـ «البيان»: قمة AIM للاستثمار، تستهدف جذب 20 ألف مستثمر من 180 دولة. كما سيتم تنظيم 23 مؤتمراً مصاحباً للفعاليات، سيتم خلالها مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية المهمة.

وأوضح أن الدورة المقبلة سوف تشهد مشاركة نحو 1100 متحدث رئيس، يتحدثون خلال 8 محاور أساسية، حيث تم إضافة محورين، الأول يتعلق بالقطاع الصناعي، والثاني يناقش التجارة العالمية. وأضاف أن القمة تستهدف جذب استثمارات نوعية إلى الإمارات، من خلال بناء شراكات نوعية مع منظمات ومؤسسات عالمية.

وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين للقمة، وتوقيع مذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون.