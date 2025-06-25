ارتفاع أغلب للبورصات العربية.. ومؤشر دبي لأعلى مستوى منذ يونيو 2008

واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه خلال جلسة يوم الأربعاء، مغلقاً على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند مستوى 5613 نقطة، ليُسجل أعلى إغلاق له منذ يونيو 2008، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 699 مليون درهم.

وتصدرت أسهم لشركات الأنشطة المالية والشحن والخدمات ربحية سوق دبي المالي، وكان في مقدمتها كل من سهم «مزايا» بنسبة 8.7%، وسهم شركة «اجيلتي» بنسبة 4.7%، وسهم شركة «تعليم» بنسبة 3.7%، ثم كل من سهم «الرمز» بنسبة 3.4%، وسهم «سوق دبي المالي» بنسبة 3%.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 13.45 درهماً، بينما ارتفع طلبات هولدينغ بنسبة 2.3% عند 1.33 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم دريك آند سكل إنترناشيونال، مرتفعاً بنسبة 1% عند 0.308 درهم، وبتداولات تجاوزت 40 مليون سهم.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي سهم «المال كابيتال ريت» بنسبة 8.7%، ثم سهم شركة «اكتتاب» بنسبة 4.1%، وسهم شركة «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 4%، وكان سهم «الاستشارات المالية» رابع أكثر الأسهم تراجعاً بنسبة 3.1%، كما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.7% عند 0.676 درهم.

أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.2%، عند مستوى 9811 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

كانت أسهم القطاع الاستثماري والصناعي بمقدمة الأسهم الرابحة بإغلاق مؤشر سوق أبوظبي، حيث تصدر سهم «مجموعة إي 7» ربحية السوق بنسبة نمو 14.9%، فيما نما سهم «الشارقة للأسمنت» بنسبة 13.6%، وسهم «شركة الخليج الاستثمارية» بنسبة 11.2%، وسهم شركة «رابكو» بنسبة 10.5%. وأقفل سهم «أدنوك للغاز»، مرتفعاً بنسبة 0.6% عند 3.390 دراهم، بينما ارتفع سهم «بريسايت ايه اي» بنسبة 7.5% عند 3.150 دراهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2023. وارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 3.2% عند 1.310 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «سبيس 42» مرتفعاً بنسبة 4.6% عند 1.830 درهم، وبتداولات تجاوزت 42 مليون سهم.

بينما شهد سوق أبوظبي تقلص سهم شركة «اريد» بنسبة 9.5%، وسهم شركة «الواحة كابيتال» بنسبة 3.2%، ثم كل من سهم شركة «الدار» بنسبة 1.2%، تلاه سهم شركة «أرام» بنسبة تقلص 1.9%.

السيولة والصفقات

وناهزت السيولة المحققة في الأسواق الملياري درهم، وذلك عبر ما يتجاوز 43.9 ألف صفقة تداول، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر 28.5 ألف صفقة، فيما ناهزت السيولة في سوق دبي حوالي 700 مليون درهم وعبر ما يتجاوز 15.4 ألف صفقة تداول.

البورصات العربية

ارتفعت أغلب مؤشرات البورصات العربية، وسجلت مؤشرات الكويت مكاسب جماعية، وارتفع المؤشر الأول 0.67%. وزاد مؤشر بورصة قطر بأكثر من 1% ليغلق المؤشر عند أعلى مستوى في أسبوعين، فيما صعد مؤشر البحرين بنسبة 0.47%، بينما خالف مؤشر بورصة مسقط أداء المؤشرات العربية، ليسجل تراجع بنسبة 0.59%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.1 % ليغلق عند 10974 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليارات ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 35.65 ريالاً. في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 24.14 ريالاً. وأغلق سهم أكوا باور، منخفضاً 1% إلى 248.60 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.76% إلى 2714.52 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.4 ملايين دينار (19.8 مليون دولار). وارتفع سهم البوتاس العربية 1.53%، وسهم مناجم الفوسفات 1.59%. وزاد سهم مصفاة البترول 1.63% وسهم البنك العربي 1.67%.