«مبادلة» تعرض حصة من أسهم «جلوبال فاوندريز» بـ 1.91 مليار دولار

تسعى شركة «مبادلة للاستثمار» إلى جمع 1.91 مليار دولار، من خلال بيع غير مسجل لأسهم شركة «جلوبال فاوندريز»، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. وأفادت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن سعر السهم الواحد يتراوح بين 86.30 و86.80 دولاراً. وأشارت المصادر إلى أن «مورجان ستانلي» تتولى عملية البيع.

ويتم التسويق للصفقة بخصم يصل إلى 4.1 % عن سعر إغلاق يوم الثلاثاء البالغ 89.96 دولاراً. ويتضمن بيع الأسهم اتفاقية لمدة 60 يوماً تقيّد عمليات البيع الإضافية من جانب «مبادلة»، بحسب «بلومبرج». وباعت «مبادلة» 22 مليون سهم في صفقة كبيرة، ما خفض حصتها إلى 400 مليون سهم، أي ما يعادل 73 % من أسهم «جلوبال فاوندريز»، وذلك وفقاً لبيان.

وأكدت كاميلا لانغويل، الرئيسة التنفيذية المشاركة لقسم الأسهم الخاصة في «مبادلة»، في بيان، أن الصندوق السيادي لا يزال ملتزماً التزاماً راسخاً بالتوجه الاستراتيجي لشركة «جلوبال فاوندريز».

وانخفضت أسهم «جلوبال فاوندريز» بنسبة 6.6 % لتصل إلى 84 دولاراً للسهم في تداولات ما بعد إغلاق السوق. وتعد «جلوبال فاوندريز» ثالث أكبر شركة مستقلة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وتدير مصانع إنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتخدم قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والسيارات والاتصالات والدفاع.

وكانت «مبادلة» استحوذت على الشركة بالكامل في عام 2009 بعد فصلها عن شركة «إيه إم دي» قبل أن تطرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك عام 2021، وتستفيد «جلوبال فاوندريز» من التوجه الأمريكي والأوروبي لتعزيز سلاسل توريد الرقائق، وتقليل الاعتماد على آسيا، ما جعلها من الشركات المستفيدة من الحوافز الحكومية الغربية لقطاع أشباه الموصلات.