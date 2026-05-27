المراكز التجارية في دبي.. خلية تسوق وترفيه في أول أيام العيد

شهدت مراكز التسوق في دبي حركة استثنائية وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار من مختلف الجنسيات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تحولت إلى خلية تسوق، في مشهد يعكس قوة قطاع التجزئة في الإمارة وقدرته على الحفاظ على زخمه خلال الأعياد، مدعوماً بالعروض الترويجية الكبرى والفعاليات الترفيهية التي تطلقها المراكز التجارية.

وتتحول المولات في دبي خلال هذه الفترة إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم والأنشطة العائلية، حيث ترتفع معدلات الإقبال على متاجر الأزياء والعطور والإلكترونيات والهدايا، إلى جانب زيادة الحركة في المطاعم والمقاهي التي تشهد ازدحاماً ملحوظاً خصوصاً خلال ساعات المساء.

ويعد عيد الأضحى من أقوى المواسم التجارية في دبي بعد شهر رمضان وعيد الفطر، إذ تسجل المراكز التجارية زيادة واضحة في أعداد الزوار وحجم الإنفاق الاستهلاكي، مدفوعة بالعروض الخاصة والتخفيضات الموسمية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والشرائح الاستهلاكية.

كما تسهم الطبيعة السياحية لدبي وتنوع سكانها في منح موسم العيد طابعاً عالمياً، حيث تتقاطع داخل المراكز التجارية ثقافات وجنسيات متعددة، ما ينعكس على حجم الحركة التجارية وتنوع الطلب على المنتجات والخدمات.

وجهات رئيسة

ويبرز دبي مول واحداً من أكثر الوجهات ازدحاماً خلال عيد الأضحى، حيث يستقطب يومياً آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها بفضل موقعه في قلب وسط مدينة دبي وتنوع متاجره العالمية ومرافقه الترفيهية. وتشهد المتاجر العالمية داخل المركز حركة شراء نشطة على مختلف السلع، وسط إقبال واضح من العائلات والسياح.

كما تتحول المنطقة المحيطة بالمول، خاصة عند نافورة دبي الراقصة، إلى واحدة من أبرز نقاط الجذب خلال عطلة العيد، حيث تتوافد العائلات والزوار للاستمتاع بالعروض المائية والموسيقية وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة. وتبدو نافورة دبي، عروس دبي المزدانة بحلتها الضوئية الساحرة، واحدة من أبرز المشاهد التي تستقطب الزوار وتضفي على تجربة العيد طابعاً استثنائياً يجمع بين الترفيه وجمال المشهد الحضري في قلب المدينة.

وفي السياق ذاته، يواصل مول الإمارات تسجيل معدلات إقبال مرتفعة خلال عطلة العيد، خصوصاً مع تنوع العلامات التجارية العالمية التي يحتضنها، إلى جانب المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية التي تجعل منه وجهة متكاملة للمتسوقين والعائلات.

ويشهد المول حركة مستمرة طول اليوم، مع ارتفاع واضح في الطلب على متاجر الموضة والمنتجات الفاخرة والإلكترونيات، إضافة إلى الإقبال على المطاعم والمقاهي التي تمتلئ بالزوار خلال فترات المساء والعطلات.

ويشكل مردف سيتي سنتر فرحة المناطق السكنية خلال عيد الأضحى، مع الحركة النشطة التي يشهدها من العائلات وسكان المناطق القريبة الباحثين عن أجواء تجمع بين التسوق والترفيه والراحة. ويستقطب المركز الزوار عبر تنوع متاجره وعروضه الترويجية والأنشطة المخصصة للأطفال، إلى جانب سهولة الوصول إليه، ما يجعله واحداً من أبرز الوجهات العائلية التي تنبض بالحياة خلال عطلة العيد.

أما دبي فستيفال سيتي مول، فيواصل استقطاب الزوار خلال عيد الأضحى بفضل موقعه المطل على الواجهة المائية والعروض الترفيهية والضوئية التي يقدمها خلال فترة العيد، إلى جانب تنوع المطاعم والمتاجر العالمية التي تستقطب المتسوقين والعائلات الباحثة عن تجربة تجمع بين التسوق والترفيه.

إنفاق متزايد

ويؤكد مختصون في قطاع التجزئة أن مواسم الأعياد تمثل فرصة مهمة للعلامات التجارية والمتاجر لتعزيز المبيعات، خصوصاً في قطاعات الأزياء والعطور ومستحضرات التجميل والهدايا والإلكترونيات، حيث يتجه المستهلكون إلى شراء احتياجات العيد والاستفادة من التخفيضات والعروض الموسمية التي تطلقها المتاجر الكبرى.

وتشهد متاجر العطور والمنتجات الفاخرة حركة قوية خلال عيد الأضحى، في ظل ارتباط العطور والهدايا بالمناسبات الاجتماعية والزيارات العائلية التي تزداد خلال هذه الفترة، في حين تسجل متاجر الأزياء إقبالاً واسعاً من العائلات الباحثة عن تجهيزات العيد والملابس الجديدة.

كما تستفيد المطاعم والمقاهي داخل المراكز التجارية من ارتفاع أعداد الزوار، خاصة خلال ساعات المساء، حيث تتحول المولات إلى وجهات تجمع للعائلات والأصدقاء بعد جولات التسوق، ما ينعكس على زيادة النشاط التجاري في مختلف المرافق داخل مراكز التسوق.

وتلعب العروض الترويجية والسحوبات والجوائز الموسمية دوراً رئيساً في تعزيز الإقبال على المولات خلال عطلة العيد، مع تنافس العلامات التجارية والمتاجر على تقديم خصومات وعروض حصرية وبرامج ولاء تستهدف جذب أكبر عدد من المتسوقين والزوار.

زخم مستمر

ويرى عاملون في قطاع التجزئة أن دبي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات التسوق في المنطقة والعالم، بفضل بنيتها التجارية المتطورة وتنوع مراكز التسوق والعلامات التجارية العالمية التي تحتضنها، إلى جانب قدرتها على تقديم تجربة تجمع بين التسوق والترفيه في آن واحد.

وأصبحت مراكز التسوق في دبي أكثر من مجرد وجهات للبيع والشراء، إذ تحولت إلى مساحات اجتماعية وترفيهية متكاملة تستقطب العائلات والزوار خلال مختلف المواسم، وهو ما يفسر استمرار الإقبال الكبير عليها خلال عيد الأضحى.

كما يمنح التنوع السكاني في دبي قطاع التجزئة زخماً إضافياً، حيث يعكس تعدد الثقافات والجنسيات على طبيعة المنتجات والخدمات المطلوبة داخل المراكز التجارية، ما يخلق حركة شرائية متنوعة تدعم أداء المتاجر والعلامات التجارية العالمية والمحلية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم القوي في قطاع التجزئة طول عطلة عيد الأضحى، مع تواصل الإقبال الكبير على المراكز التجارية والمتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية، في وقت تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها عاصمة إقليمية للتسوق والترفيه، قادرة على استقطاب الزوار والمتسوقين على مدار العام، خصوصاً خلال المواسم والأعياد الرئيسة.