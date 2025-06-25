«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها المعلقة تدريجياً



أكدت «العربية للطيران» استئناف رحلاتها المعلقة سابقاً تدريجياً، مع استمرار فتح المجال الجوي الإقليمي.

وقالت الناقلة في آخر مستجدات عمليات الرحلات الجوية: «مع استمرار فتح المجال الجوي الإقليمي تستأنف العربية للطيران تدريجياً رحلاتها المعلقة سابقاً».

وطالبت الشركة من العملاء زيارة موقع الشركة، للاطلاع على آخر المستجدات وحالة رحلاتهم.

وأوضحت أنه سيتم إخطار المسافرين المتأثرين مباشرة عبر الرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني.

تؤكد العربية للطيران التزامها التام بسلامة عملائنا وطاقمنا، ونقدر صبركم وتفهمكم خلال هذه الفترة.