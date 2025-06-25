"فلاي دبي" تستأنف جدول رحلاتها بالكامل من أول يوليو



أعلنت فلاي دبي عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية اعتباراً من 26 يونيو الجاري، وستُشغل رحلاتها إلى دمشق يومياً من المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعادة فتح المزيد من الأجواء في المنطقة ورفع القيود.

وتخطط فلاي دبي لاستئناف جدول رحلاتها بالكامل عبر شبكتها اعتباراً من 01 يوليو المقبل، بعد استكمال جميع عمليات التقييم اللازمة.

ومع تطورات الأوضاع تقوم الناقلة بمراجعة مستمرة لخطط الرحلات عبر شبكتها، حيث تعمل ضمن الممرات الجوية الدولية المعتمدة، وتُعدّل رحلاتها حسب الحاجة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونعدّل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك.. لقد مكّنتنا مرونتنا وجاهزيتنا من التكيف بسرعة خلال هذه الأوقات، مع الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وإعطاء الأولوية دائماً لسلامة طاقمنا ومسافرينا. يسعدنا أن نرى عملياتنا تستأنف ونتطلع إلى عودة خدماتنا إلى بقية الأسواق المتأثرة قريباً».

وأوصت "فلاي دبي" العملاء بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجوزات والتحقق من حالة رحلاتهم على موقع الشركة.