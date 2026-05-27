«إتش إس بي سي» يستثمر 550 مليون دولار في مركز بيانات إماراتي

وافق بنك «إتش إس بي سي» على تقديم تمويل بقيمة 550 مليون دولار (نحو 408 ملايين جنيه إسترليني) لشركة Core42 الإماراتية المتخصصة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم نشر مواقع جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب موقع «يو كيه تك».

وحصلت الشركة، المملوكة لمجموعة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على التمويل عبر تسهيلين منظمين لتمويل التجارة.

ويهدف التمويل إلى دعم خدمات البنية التحتية فائقة التوسع التي تقدمها «Core42»، في وقت يشهد فيه العالم توسعاً سريعاً في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على قدرات الحوسبة الناتج عن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت نيهـا غوبتا، المديرة المالية في «Core42»، إن تسهيلات تمويل التجارة تمثل «لحظة فارقة» للشركة ولقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تزايد اعتراف المؤسسات المالية بأهمية بنية الذكاء الاصطناعي باعتبارها بنية صناعية طويلة الأجل.

وأضافت أن التمويل المقدم من «إتش إس بي سي» سيعزز قدرة الشركة على نشر القدرات التشغيلية بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع الحفاظ على الانضباط المالي وإطار نمو طويل المدى.

وأوضحت أن توسع الشركات والحكومات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحيوية يتطلب منصات حوسبة وسحابة إلكترونية مرنة وقادرة على تلبية الطلب المستدام.

ويعد «إتش إس بي سي» من المؤسسات المالية التي استثمرت بكثافة في قطاع مراكز البيانات، كما يدير عدداً من مراكزه الخاصة.

من جانبها، قالت شيخة المري، رئيسة الخدمات المصرفية في الإمارات لدى «إتش إس بي سي»، إن هياكل التمويل الجديدة صُممت لدعم عمليات النشر الحالية لشركة «Core42»، إلى جانب وضع إطار قوي يتيح الوصول السلس إلى التمويل للمشروعات المستقبلية.

وأضافت أن توفير هذه المرونة يعكس فهماً عميقاً من «إتش إس بي سي» لخصوصية ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المتسارع النمو.